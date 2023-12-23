عائشة بن أحمد تحث جمهورها على دعم فلسطين: قتل من كان ينقل لنا المشهد

حرصت الفنانة عائشة بن احمد على دعم القضية الفلسطينية، وأهل غزة، لما يتعرضون له من قصف وتدمير وقتل النساء والأطفال والشيوخ والأبرياء من قبل الكيان الصهيوني منذ أكثر من شهرين.

وشاركت “عائشة” صورة عبر حسابها الرسمي على انستجرام، لتحث جمهورها على استمرارهم لدعم القضية الفلسطينية، معلقة قائلة: “لا يتوقف القصف، ولكن قتل من كانوا ينقلون لنا المشهد”.

من جهة أخرى، عرضت قناة ON حلقات حكاية “روحي فيك” من حكايات مسلسل 55 مشكلة حبخلال الفترة الماضية، وهى بطولة الفنانة عائشة بن أحمد، ومكونة من 10 حلقات، وعرضت على مدار أسبوعين، وتجسد عائشة ضمن أحداث الحكاية شخصية مهندسة ديكور ولديها شركة تشطيبات وتواجه العديد من المشاكل بسبب طبيعة شخصيتها .

ويشارك في بطولة الحكاية كل من محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى .

وتعد حكاية روحى فيك هي الثالثة في مسلسل "55 مشكلة للدكتور مصطفى محمود، حيث عرضت حكاية الفريدو بطولة إلهام شاهين واحمد فهمى، والحكاية الثانية بعنوان "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة وإسلام جمال ونبيل عيسى ونهى عابدين، إخراج محمد الخبيرى.

"55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين.