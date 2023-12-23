السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مادلين مطر تطرح أغنية "فرح العيد" احتفالا بالكريسماس (فيديو)

مادلين مطر
مادلين مطر

أطلقت المطربة اللبنانية مادلين مطر، أغنية جديدة بعنوان "فرح العيد" منذ ساعات بالتزامن مع أعياد الكريسماس، عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتضمن أغنية “فرح العيد” حالة بها مزيج من الانسانية والدراما بالاضافة لأجواء العيد والمرح، حيث ظهر الكثير من الأطفال معها داخل أحداث الكليب وهذا يعكس اهتمامها بالطفولة وفرحتهم بالكريسماس وأجواء احتفالات العام الجديد 2024.

أغنية "فرح العيد" من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى فارس ابو ملهب والكليب من إخراج ايلي ابو انطون وتم تصويره بمناطق متفرقة من لبنان على مدار ٢٤ ساعة فقط، كما شهدت أحداث الكليب مشاركة تمثيلية لعدد من الممثلين من بينهم ميرنا مكرزل وايلي ابو انطون.

ووجهت مادلين الشكر لكل من ساهم في صناعة الأغنية حيث تؤكد ان رغبتها في رسم البهجة للأطفال من أهم أسباب تقديمها أغنية للكريسماس، مؤكده على ان الأصدقاء حول الأغنية إيجابية بمجرد طرحها وخصوصا في أجواء احتفالات لبنان بالكريسماس غدا الأحد ٢٤ ديسمبر.

المطربة اللبنانية مادلين مطر مادلين مطر فرح العيد أغنية “فرح العيد” الكريسماس حتفالات العام الجديد 2024

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