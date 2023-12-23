السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع الراقصة بوسى بتهمة بث فيديوهات خليعة

أرشيفية
أرشيفية

تباشر جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها في اتهام  الراقصة الشهيرة بوسي، ببث فيديوهات خليعة، ومخالفة القيم والتقاليد والعادات المصرية.

التحقيق مع الراقصة بوسي بتهمة بث فيديوهات خليعة

 

وكشفت التحريات، عن أن الراقصة بوسي تعمل في الملاهي الليلية، وانتشرت لها عدة فيديوهات خليعة أثناء أداء بعض الرقصات، بالمخالفة لقواعد الرقص الشرقي، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز، ونشر الفسق والفجور، وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض عليها، وتحرير محضر بأحد الأقسام بالجيزة لحين عرضها على جهات التحقيق.

وبتكثيف التحريات، رصدت شرطة الآداب مقاطع الرقص الخاصة بالمتهمة، وتبين من المقاطع التي تم رصدها أنها تحتوي على حركات خليعة وإباحية لإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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ضبط الراقصة بوسى بتهمة بث فيديوهات خليعة

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