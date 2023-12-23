السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبرز جهود الحكومة لتعزيز التنوع وتكافؤ الفرص بين الجنسين

تعزيز التنوع وتكافؤ
تعزيز التنوع وتكافؤ الفرص بين الجنسين

يعد تعزيز التنوع وتكافؤ الفرص بين الجنسين أمر لا بد منه في عالمنا اليوم، حيث يعزز هذا التوجه الجهود الهادفة إلى ضمان حصول الأفراد من جميع الفئات والخلفيات والهويات على فرص متساوية وتمثيل في مختلف جوانب المجتمع، وهذا يشمل مكان العمل والتعليم والسياسة وخارجها. ويدرك إدماج النوع الاجتماعي أن التنوع لا يقتصر على الأرقام فحسب، بل يتعلق بخلق بيئة شاملة يتم فيها تقدير وجهات نظر الجميع.

علاوة على ذلك، فإن تعزيز التنوع بين الجنسين ليس مسألة عدالة اجتماعية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى النجاح الاقتصادي. تميل الفرق والمنظمات المتنوعة إلى أن تكون أكثر ابتكارا وقدرة على التكيف، مما يمهد الطريق لوجهات نظر مختلفة يمكن أن تؤدي إلى حل أكثر إبداعًا للمشكلات واتخاذ قرارات أفضل. 

ويتطلب تعزيز الإدماج والتنوع بين الجنسين جهودًا متضافرة على المستويات الفردية والتنظيمية والمجتمعية، كما يتضمن سياسات وممارسات تعزز الشمولية، مثل ممارسات التوظيف المتنوعة واللغة الشاملة، كما يتطلب التعليم وبناء الوعي لتحدي التحيزات والقوالب النمطية ويتطلب المشاركة النشطة من جانب الحكومات والشركات والمجتمع المدني لخلق بيئة حيث يتم الاحتفاء بالتنوع ويمكن للجميع أن يزدهر، بغض النظر عن الجنس أو الهوية. 

ويعد هذا جزءا أساسيا من التركيز في وثيقة البرنامج القطري لصندوق الأمم المتحدة  للأعوام 2023/2027، والتي تم التوقيع عليها مؤخرًا،(UNFPA)، وهي جزء من الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة. (UNSDCF)، والتي تمثل إطارا شاملا لتحقيق التنمية المستدامة.

فالبرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يعزز الاستثمار في بناء القدرات مع التركيز بشكل خاص على الشباب والفتيات والمراهقين وبرامج تنظيم الأسرة. ومواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى التزام الدولة المصرية بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الدعم وتنمية الأسرة وتنمية قدرات الشباب والفتيات وتحسين وصولهم إلى الخدمات والرعاية الجيدة من خلال البرامج والمبادرات الوطنية، مثل حياة كريمة وبما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.

وزيرة التعاون الدولي تستعرض تقريرا حول إطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، دور صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في دعم الاستراتيجية القومية للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في مصر وكذلك منظمات المجتمع المواطن المدني، بهدف دعم رؤية الدولة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب تعزيز جهود تمكين المرأة والفتيات ومكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الحكومة المصرية في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

كما أشادت بما تم بذله من جهود مشتركة مع الحكومة في تنفيذ أهداف البرنامج القطري للفترة من ٢٠١٨-٢٠٢٢، عبر الشراكات متعددة الأطراف لدفع التغيير الإيجابي وتحقيق تقدم في العديد من المجالات من بينها دعم السياسات الوطنية وخطط ومبادرات التنمية فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وصحة الأم وتنمية قدرات الشباب بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المنفذة من قبل الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير القدرات وزيادة الوعي لدى السيدات والمساهمة في إطلاق الإطار العام للاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والمراهقين ٢٠٢١-٢٠٢٦ بالشراكة مع وزارة ذات الصلة، وكذا دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على معيشة المواطن.

الأفراد الفئات التعليم الجنسين التوظيف المتنوعة الاستثمار

مواد متعلقة

دراسة لـ"الإسكوا" تستعرض حجم الخسائر التي تعرضت لها الأراضي الزراعية الفلسطينية

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 2023 مقابل الجنيه منتصف التعاملات 

لو فاتك الترند| انفجارات تدوى فى خيرسون.. ورقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال فى قمة البريميرليج

"المشاط" تُثمن جهود البنك الدولى لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية

"المشاط": "جايكا" شريك أساسي في تنفيذ عدة مشروعات بمصر

مجلس النواب يقر اتفاقيتين مع كوريا الجنوبية والبنك الإسلامى للتنمية

المشاط تلتقى نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: الشراكة الوثيقة تنعكس فى حجم استثمارات يزيد على 7 مليارات دولار

حزمة تمويل من 3 مؤسسات دولية لدعم تطوير محطة حاويات ثانية بميناء دمياط

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

"الأرصاد" تكشف مدى تأثر مصر بالعاصفة بيا

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف خسائر جديدة فى صفوف جيش الاحتلال (فيديو)

"كولر" يجتمع مع جهازه المعاون ولاعبي الأهلي لوضع برنامج الإعداد للسوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم