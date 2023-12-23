تنفيذ 5 قرارات إزالة بحى شرق فى أسيوط

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستمرار إزالة أي تعديات على أراض زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكل ربوع المحافظة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال المقبلة واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف اللواء عصام سعد، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون أو تقاعس.

رصد التعديات والمخالفات

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء بكل قرى ومراكز وأحياء المحافظة، ومتابعة إزالة التعديات في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها عدم تكرار التعدي مرة أخرى والتنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لمخالفات بناء ببعض العقارات بحي شرق وبناء مخالف دون ترخيص خلال عدة حملات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وتم تحرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة في المخالفات.

حملات إزالة التعديات

حملات إزالة التعديات

حملات إزالة التعديات

حملات إزالة التعديات