السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 5 قرارات إزالة بحى شرق فى أسيوط

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستمرار إزالة أي تعديات على أراض زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكل ربوع المحافظة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال المقبلة واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأضاف اللواء عصام سعد، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون أو تقاعس.

رصد التعديات والمخالفات

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه تم تشكيل لجان للمتابعة المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء بكل قرى ومراكز وأحياء المحافظة، ومتابعة إزالة التعديات في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها عدم تكرار التعدي مرة أخرى والتنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لمخالفات بناء ببعض العقارات بحي شرق وبناء مخالف دون ترخيص خلال عدة حملات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وتم تحرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المهمات المستخدمة في المخالفات.

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعديات على أراضي زراعية أملاك دولة مخالفة بناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتابع أعمال التطوير والتجميل وتركيب الإنترلوك بمركز صدفا

محافظ أسيوط يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزى ساحل سليم وأبنوب

21 مصابًا فى حادث تصادم بأسيوط

حى شرق أسيوط يشن حملات ليلية لرفع إشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية

محافظ أسيوط يناقش آخر مستجدات ملف التقنين وآليات الحفاظ على أراضى الدولة

بدء رصف طريق كوبرى محمد همام بالبدارى ضمن الخطة الاستثمارية بأسيوط

الأكثر قراءة

عاجل.. تطور جديد.. زيزو يطالب مسئولى الزمالك بحسم مصيره

عاجل.. الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

إمام الحرم النبوى يَؤم المصلين فى صلاة الظهر اليوم بمسجد مصر

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟