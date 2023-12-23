محافظ بني سويف يناقش تقريرًا بشأن جهود وأنشطة تطوير العملية التعليمية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا لمديرية التعليم تضمن مجمل الجهود والإنجازات والأنشطة والمبادرات التي نفذها قطاع التعليم على مدار العام الدراسي 2023 - 2022، على مختلف المستويات والمحاور من تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات الدولية والمحلية في الجوانب التعليمية والرياضية والثقافية، والمتابعات الميدانية لسير العملية التعليمية والدفع بمنظومة التعليم المجتمعي.

وكذا وتطوير التعليم الفني والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمبادرات النوعية لتحسين مهارات القراءة والكتابة للنشء، والمبادرات المجتمعية لنشر وتعزيز مفهوم المشاركة السياسية الإيجايبة لدى الطلاب وأولياء الأمور، وتفعيل خطة الأنشطة الصيفية في المدارس وغيرها من الجهود، التي ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة وفقا لرؤية مصر 2030 التي ترعاها القيادة السياسية.

وتضمن التقرير الذي عرضه محمد عبد التواب وكيل الوزارة" الإشارة إلى فوز أكثر من 100 طالب من تعليم بني سويف بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مختلف المسابقات والأنشطة،ففى مجال البحث العلمي فاز 6 طلاب بمشاريع مختلفة على مستوى الجمهورية، وتمثيل مصر ضمن التصفيات على مستوى العالم في المعرض العالمي للبحث العلمي بأمريكا، وفوز الطالب عبدالعظيم احمد بالمركز الأول في مسابقة مايكروسوفت وتمثيل مصر في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز الطالب "مارك نادر" بالمركز الأول على مستوى العالم في مسابقة "اليوسى ماث" وفوز الطالبين "يوسف وشمس" في مسابقة المبدع الصغير لعام 2023 في مجالي الابتكار العلمي والتأليف المسرحي

كما فاز تعليم بني سويف بالمركز الأول في مسابقة الملتقى الفكري للمتفوقين والموهوبين في المرحلة الإعدادية، وفي مجال الرياضي مثل أبناء بني سويف مصر على مستوى الجمهورية والعالم العربي في ألعاب الجودو ورفع الأثقال، حيث فاز الطالب جاسر أيمن جبر بالصف الثالث الابتدائي ببطولة الصعيد الأولى لذوي الاحتياجات " قادرون باختلاف" تحت 10 سنوات، وحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه، في البطولة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بجانب فوز الطالبة بسمة رمضان عبد الوهاب بـ 6 ميداليات ذهبية وفضية في البطولة العربية والإفريقية وفوز "جنى عمرو" الطالبة بالمدرسة الرياضية بنات بالمركز الثالث في البطولة الدولية للكارتيه والطالب يحيى فتحي فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الملاكمة وفوز طلاب تعليم بني سويف بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات التفوق الكشفي، كما فاز الكابتن عبدالنبي حسن احمد بالمركز الثاني في بطولة العالم لكرة الطائرة البارالمبية.

بالإضافة إلى حصول 53 مدرسة وروضة على شهادة الجودة والاعتماد من هيئة الجودة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ليصل الإجمالي إلي 366 مدرسة، بجانب حصول عدد من الفتيات على مراكز متقدمة ضمن برنامج " هي تقود" بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، فيما حصدت المحافظة مراكز متقدمة ضمن أوائل الثانوية العامة ومدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

وفاز الطالب عمر عبدالرحمن عبدالعزيز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية على مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM في الثانوية العامة 2023 والطالب معاذ عاطف سلامة بالمركز الثالث "علمي"علي مستوي الجمهورية والطالب محمد حسن عبدالعزيز الرابع على مستوي الجمهورية نظام الدمج التعليمي والطالب عبدالله معتز سعد الدين ثاني الجمهورية وأول المحافظة مكفوفين، بجانب إنشاء مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا البناء بالمحافظة ضمن 5 مدارس تكنولوجية تطبيقية في 3 محافظات ( القاهرة، الجيزة وبني سويف )، وغيرها من الإنجازات التي تأتي تتويجا لتوجيهات ومتابعة القيادة بالمحافظة، كما فاز مدير مدرسة وحيد يوسف الرسمية لغات على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة القائد الفعال.

وخلال تلك الفترة تم تنفيذ أكثر من 100 جولة ميدانية لمتابعة سير المنظومة التعليمية بداية من مراجعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، بجانب سير المنظومة التعليمية بكل مكوناتها، ومراجعة استعدادات وسير الامتحانات، بجانب قيام مديري الإدارات التعليمية بجولات ميدانية "بالتوازي مع تلك المتابعات، برفقة اللجان المختصة للمراقبة والمتابعة لكل مناحي العملية التعليمية، حيث كان يتم تفقد عددا من المدارس، أكثر من ادارة تعليمية أسبوعيا، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين، وأن تكون المتابعة واقعية من خلال معايير ومقاييس محددة لقياس أداء المعلم في الفصل ووضع برامج تدريبية لتنمية قدرات المعلمين المهنية والقدرات الفنيات للمتابعة للموجهين.

وبالإشارة إلى جهود الدفع بالتعليم المجتمعي والذي يهدف إلي استخدام مهارات التكنولوجيا وتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ مدارس التعليم المجتمعي وأمهاتهن داخل المجتمعات المستهدفة من خلال تحسين بيئة التعليم داخل مدارس التعليم المجتمعي وفتح فصول تعليم كبار وخلق كيانات مهتمة بقضايا التعليم داخل المجتمعات ويمول المشروع من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبلغ عدد مدارس التعليم المجتمعي 380 مدرسة تم صيانتها وإمدادها بالأثاث وأجهزة الحاسب الآلي وربطها بالتكنولوجيا، حيث تم تزويدها بما يزيد عن 202 سبورة ذكية وتم تدريب 850 معلمة وموجهة بالتعليم المجتمعي، على كيفية التعامل مع منظومة الحكومة الإلكترونية لتسجيل الطلاب.

وفيما يتعلق بالجهود غير التقيليدية التي نفذتها المديرية في تللك الفترة، خاصة في مجال الخطط والبرامج العلاجية لتحسين أداء الطلاب، تم عقد اجتماعات بحضور رئيس مجلس الأمناء ومديري عموم الديوان ومديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية وأعضاء

وتبني خطة للنهوض بالتعليم الخاص وتذليل معوقاته، حيث تم عقد اجتماعات مع مسئولي التعليم الخاص بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية ورؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات التعليمية والتوجيه المالي والإداري والشئون القانونية ومديري المدارس الخاصة والممثل القانوني لكل مدارسة وذلك لبحث سبل تطوير التعليم الخاص والمعوقات التي تواجه المدارس الخاصة وطرح آليات واستراتيجيات لحل مشكلات المدارس الخاصة لعدم تكرارها وتفاديها مع بداية العام الدراسي القادم.

وفي مجال تطوير العملية التعليمية ومواكبة خطط ورؤية الدولة، والرؤية التنموية التي تتبناها وزارة التربية والتعليم والمحافظة تحت قيادة المحافظ " د. محمد هانئ غنيم "، حيث تم عقد اجتماعات موسعة مع مديري إدارات التخطيط والمشروعات والجودة والاحصاء والتطوير والتدريب والتخطيط والمتابعة ووكلاء الإدارات التعليمية ورؤساء أقسام التخطيط والمشروعات بالإدارات التعليمية وذلك لتنفيذ ورش العمل وإجراء حوار مجتمعي لمناقشة الخطة التنفيذية لمديرية التربية والتعليم وذلك ضمن توصيات الحوار المجتمعي لتطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم وبما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والتي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين جودة وتنافسية التعليم.

وفيما يتعلق بخطة المديرية الخاصة بالأنشطة الصيفية لطلاب المدارس، حيث تم عقد اجتماعات عديدة باللجنة التنسيقية للأنشطة الصيفية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للتأكيد على فتح جميع المدارس لممارسة الأنشطة الصيفية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس خلال الإجازة الصيفية، وإتاحة جميع إمكانيات المدرسة لممارسة الأنشطة واستثمار طاقات اوقات الفراغ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وكذا ضرورة إعداد برامج وخطط علاجية يتم تنفيذها خلال فترة الصيف لمواجهة بعض السلوكيات والممارسات السلبية التي تظهر ببن الطلاب من العنف أو التنمر، وتم افتتاح عدد من مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية.