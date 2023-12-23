انعقاد المجلس الاستشاري للصناعة لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية

عُقد المجلس الاستشاري للصناعة لكلية الهندسة والتكنولوجيا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بدورته الـ 29، تحت عنوان "التدريب من أجل مهارات التوظيف ومتطلبات سوق العمل" في مقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير بالإسكندرية.

حضر فعاليات المجلس اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ومستشار رئيس الأكاديمية، والدكتور حسام مغازى وزير الري والموارد المائية الأسبق ورئيس قسم الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والسفير يانج يى قنصل عام جمهورية الصين الشعبية، والسيد Wu Niandong ممثلا عن شركة CSCEC International Construction Egypt Co.،Ltd الصينية، والدكتور هشام سعودى - نقيب مهندسي الإسكندرية، والدكتور ياسر السنباطى نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، والدكتور أكرم سليمان السلمى عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، والدكتورة إيمان مرسي مساعد رئيس الأكاديمية للتدريب والسادة مراكز المسئولية بالأكاديمية.

وحضر المجلس عدد من رجال الصناعة من رؤساء مجالس الإدارات وممثلي الشركات والهيئات حيث يعد المجلس الاستشاري للصناعة هو حلقة الوصل بين الكيانات الصناعية، والممثلة في الشركات والهيئات وعددهم 70 شركة يمثلون الكيانات الصناعية المختلفة، أما الجانب الأكاديمي فتمثله كلية الهندسة والتكنولوجيا بأقسامها المختلفة.

ويهدف مجلس كلية الهندسة الاستشاري للصناعة إلى تعميق العلاقات مع الصناعة وتعظيم الاستفادة الشركات، والمجلس الاستشاري للصناعة هو جسر التواصل مع سوق العمل بما يضم من رجال الصناعة وخبرات وهو شريك أساسي في عملية التطوير وبناء الخريج.

وشهد المجلس مناقشة وتبادل الآراء والخبرات مع رجال الصناعة، بالإضافة إلى التعرف على البرامج الحديثة لتدريب الطلاب والوظائف الجديدة المطلوبة في سوق العمل في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي في جميع الهيئات والشركات والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

كما شهدت فعاليات المجلس افتتاح محافظ الإسكندرية للمعرض المقام على هامش المجلس، والذي يضم مشاريع قسم الهندسة المعمارية المخصصة لتطوير ميادين وأحياء الإسكندرية القديمة، بالإضافة إلى مشاريع تخرج أقسام كلية الهندسة والتكنولوجيا المختلفة.

ورحب اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، بالحضور في المجلس الاستشاري لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية، معبرًا عن تقديره واعتزازه بدعوتهم للمشاركة في فعاليات المجلس.

وأبدى محافظ الإسكندرية إعجابه الشديد بالمشروعات المقدمة من قبل الطلاب التي شاهدها في المعرض المصاحب للمجلس، مصفًا تلك المشروعات بأنها رائعة، وأكد أن الطلاب لديهم رؤية، مشيرًا إلى أنه يجب تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع، خاصة وأن محافظة الإسكندرية في حاجة ماسة لتلك المشروعات.

ودعا محافظ الإسكندرية الطلاب للاهتمام بمشروعاتهم فيما يتعلق بالتغيرات المناخية التي تحدث حاليا في العالم، مشيرا إلى أن جميع المشروعات المقدمة في المعرض حول ميادين الإسكندرية متميزة.

وأكد الدكتور هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية، أن المجلس الاستشاري للصناعة بكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية يقوم بدور هام في جمع رجال الصناعة وتقديم خبراتهم وآرائهم لجهات التدريب حول احتياجاتهم الفنية.

وأضاف أن هناك محورين في غاية الأهمية للخريجين وهما التعلم المستمر والتدريب المستمر، مشددا على أهميتهما في ظل تطورات هذا العصر الرقمي. وأشار إلى أن الأكاديمية العربية تحظى بمكانة مرموقة في الوطن العربي، وقدم شكره للطلاب وتقديره للمشروعات التي قدموها خلال معرض المجلس الاستشاري، ووصفها بأنها ترتبط بالواقع الفعلي في بعض ميادين محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى بعض المشروعات الأخرى التي ارتبطت بتقنيات حديثة.

وأبدى الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية الأسبق ورئيس قسم الري والهيدروليكا كلية الهندسة جامعة الإسكندرية سعادته بدعوته للمشاركة في فعاليات المجلس الاستشاري لكلية الهندسة.

وأضاف وزير الري الأسبق انه سعيد بالمشروعات المقدمة من طلاب الأكاديمية داخل المعرض المصاحب للمجلس مؤكدا أن تلك المشروعات تعطى امل كبير فى المستقبل مقدما تقديره للطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تلك المشروعات.

من جانبه رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية في كلمته بالحضور، معربًا عن سعادته بانطلاق المجلس الاستشاري للصناعة لكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية فى دورته ال29، حيث أن انعقاد المجلس الاستشاري يعد يوما متميزًا نستعرض خلاله ما وصلت له الأكاديمية وأيضا نناقش فيه الافكار التي ستطرح وكيفية الاستفادة منها".