السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الأوقاف الفلسطيني: تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الفلسطينية منذ 1948

الدكتور حاتم البكري
الدكتور حاتم البكري

قال الدكتور حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إننا نشهد تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للأرض والمقدسات الفلسطينية منذ 1948.

وأضاف البكري، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الاحتلال يواصل الاعتداء على المسجد الأقصى، ويواصل سياسات التقسيم الزماني والمكاني له.

جنود الاحتلال يدنسون المساجد باعتلاء منابرها

ونوه وزير الأوقاف الفلسطيني، بأن هناك هدم وقصف لمسجد الأنصار في جنين، لافتًا إلى أن جنود الاحتلال يدنسون المساجد باعتلاء منابرها.

وأشار وزير الأوقاف الفلسطيني، إلى أن الاحتلال يحاصر المساجد، ومصلى الحرم الإبراهيمي، و60% من المساجد بالضفة الغربية تضررت جراء الاعتداءات الإسرائيلية، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم نحو 100 مسجد داخل قطاع غزة، والكنائس لم تسلم من الممارسات العدوانية.

الانتهاكات الاسرائيلية وزير الاوقاف الفلسطيني الانتهاكات الإسرائيلية للأرض والمقدسات وادى النطرون المقدسات الدكتور حاتم البكري

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