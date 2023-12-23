السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر: كتاب الله هو منبع الخيرات ومصدر البركات

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أكد فضيلة الإمام  الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن كتاب الله هو منبع الخيرات ومصدر البركات، وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يشبع منه العلماء.

ووجه في كلمته خلال انطلاق فعاليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، اليوم السبت، بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بثقة المصريين لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أن رسالة التجديد آتت ثمراتها بتكاتف المؤسسات الدينية.

وأشار إلى أن الحديث عن القرآن الكريم أمر محبب إلى النفس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، مشيرًا إلى أن إكرامهم تجليل للمولى عز وجل.

ودعا المولى عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها في خدمة كتاب الله عز وجل.

الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر كتاب الله

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