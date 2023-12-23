السيطرة على حريق نشب فى منزل بالفيوم

اندلع حريق هائل منذ قليل في منزل مكون من ثلاثة طوابق بجوار المدرسة الثانوية بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل.

وهرعت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

تفاصيل الحريق



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إبشواي بالفيوم، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من ثلاثة طوابق بجوار المدرسة الثانوية بنطاق المركز.



وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على ألسنة اللهب قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، إلا أنّ النيران التهمت معظم محتويات المنزل.

ماس كهربائي السبب



وتبين أن الحريق اندلع جراء حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، أدى لاشتعال النيران في محتويات المنزل.

تحرير محضر بالواقعة



وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وكان قد أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 7 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع الحادث أمام مساكن الميمنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.