السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق نشب فى منزل بالفيوم

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق منزل في الفيوم دون وقوع إصابات بشرية

اندلع حريق هائل منذ قليل في منزل مكون من ثلاثة طوابق بجوار المدرسة الثانوية بمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل.

وهرعت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

تفاصيل الحريق


تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إبشواي بالفيوم، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل مكون من ثلاثة طوابق بجوار المدرسة الثانوية بنطاق المركز.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على ألسنة اللهب قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، إلا أنّ النيران التهمت معظم محتويات المنزل.

 

ماس كهربائي السبب


وتبين أن الحريق اندلع جراء حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، أدى لاشتعال النيران في محتويات المنزل.

تحرير محضر بالواقعة 


وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وكان قد أصيب 7 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة 7 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع الحادث أمام مساكن الميمنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

السيطرة على حريق منزل الفيوم مركز إبشواي بمحافظة الفيوم اللواء ثروت المحلاوي سيارات الحماية المدنية

مواد متعلقة

تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على قصر قارون

إصابة 7 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

قافلة علاجية مجانية تقدّم الدعم لـ147 مريضاً بالفيوم

محافظ الفيوم يشهد تسليم 4 وحدات إنتاجية وتوقيع عقود المستفيدات (صور)

احتفالات بالفيوم بعد فوز السيسي في انتخابات الرئاسة (صور)

الفيوم تشيع جنازة شاب بعد عام من تبرع شقيقه بالكبد

مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم بالفيوم

تأجيل محاكمة زوج قتل زوجته لعدم وجود المحامي بالفيوم

الأكثر قراءة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد تسلم الرئيس السيسى ولايته الجديدة

"جنايات الإرهاب" تودع حيثيات حكمها في قضية "البلوجر أم زياد"

موقف بيراميد من رحيل أسامة جلال للزمالك خلال الانتقالات الشتوية

تطوير عزبة خيرالله بحي مصر القديمة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال