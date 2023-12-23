السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع الكهرباء عن عده مناطق بمرسى مطروح اليوم

محافظة مطروح
محافظة مطروح

أعلنت محافظة مطروح، عن قطع الكهرباء بعده أماكن بوسط مدينة مرسي مطروح، اليوم، لمدة 4 ساعات، وذلك لإجراء صيانة للمحولات. 

أسماء المحولات التي ستجري صيانة والمناطق المتاثرة 

وأوضح بيان محافظة مطروح أن تقوم هندسه كهرباء شرق مطروح بإجراء صيانه على مغذى المحافظه محولات؛ “بل أير، السيوي،  عمر المختار، البنك العقاري،  المحافظه،  مديريه الامن١، مديريه الامن٢ ” وذلك من الساعه ١٠صباحا الي الساعه ٢ ظهرا والاماكن المتأثره هى شارع عمر المختار ومنطقة السيوية.  

وفي سياق أخر، كان قد قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في بيان إعلامي سابق له، إن الخطة الاستثمارية نفَّذت 492 مشروعًا بتكلفة 1.3 مليار جنيه خلال 4 سنوات، وجارٍ تنفيذ 78 مشروعًا بإجمالي 407 ملايين جنيه في مجال خدمة المواطنين، ضمن خطة 2023/2024.

مساعدات إنسانية ومالية لغير القادرين

وأوضح أن محافظة مطروح ساهمت في تقديم مساعدات إنسانية ومالية لغير القادرين من أبناء المحافظة بقيمة 18 مليون جنيه، كإجراء عمليات جراحية وأدوية وتكاليف زواج وغيرها، وذلك لعدد 92 ألفًا 497 مستفيدًا منها 8.2 مليون جنيه تكاليف علاج 1841 مواطنًا من أصحاب الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين والتي تستدعي حالاتهم العلاج بمستشفيات خارج المحافظة؛ وذلك لرفع العبء عن كاهلهم ومراعاة لحالاتهم الصحية.

استخراج عدد 1319 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم

وأشار محافظ مطروح اللواء خالد شعيب إلى أنه تم استخراج عدد 1319 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد 102 جهاز تعويضي (كرسي متحرك – أطراف صناعية – مشاية) في إطار اهتمام القيادة السياسية بتلك الفئة من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وتوجيهاته المستمرة بتقديم كل الدعم والمساندة لهم ودمجهم في المجتمع. 

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