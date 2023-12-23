السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استكمال تنظيم فعاليات برنامجي "تواصل" و"مسئولية" لذوى الهمم بأسوان

فعاليات
فعاليات

أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تستكمل جمعية الأسرة المتألقة لرعاية المعاقين ذهنيًا تنظيم فعاليات برنامجى ( تواصل / ومسئولية ) لذوى الإعاقة الذهنية وطلاب الجامعات وحديثى التخرج، والتى يتم تنفيذها في 10 محافظات من بينها محافظة أسوان. 

تنظيم أنشطة متنوعة 

وأشار مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، إلى أن هناك تواصل مستمر مع جمعية الأسرة المتألقة لرعاية المعاقين ذهنيًا بقيادة الدكتور أشرف حسين المدير التنفيذي لتنفيذ الفعاليات المختلفة التى تستهدف أنشطة متنوعة سواء كانت مهرجانات أو أنشطة رياضية وترويحية، وندوات توعية لطلاب الجامعات وحديثى التخرج. 

ولفت إلى أنه بالتوازى تشهد الفعاليات أيضًا تنفيذ ندوات توعية لأولياء الأمور، وعقد اجتماعات توظيف لذوى الإحتياجات الخاصة، وورش عمل مدمجة ومعسكرات داخل وخارج المحافظة حيث بدأت الفعاليات من شهر يونيو الماضى وتستمر لمدة عام. 

وفى سياق آخر  يواصل مهرجان " إبداع " للموسم الثانى عشر تنظيم فعالياته المتنوعة، والتى تستمر فى الفترة من أكتوبر 2023، وحتى إبريل 2024 داخل الجامعات المصرية،جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى


وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه يتم تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المختلفة التى يتضمنها هذا المهرجان الهادف فى المجالات الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعة والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة. 


ولفت إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بجامعة أسوان ومديرية الشباب والرياضة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المهرجان، والذى يستهدف صقل وتنمية مواهب الشباب وقدراتهم بأفكار ورؤى جديدة، والفوز بالمراكز المتقدمة ليكونو نماذج نفتخر ونعتز بها على المستوى المحلى والدولى. 


ومن جهته؛ أوضح ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن مهرجان إبداع يرتكز على محورين للمتسابقين الأول وهو يتمثل فى الشركات الناشئة وريادة الأعمال، والثانى يتمثل فى الطاقة المتجددة والذى يجب فيه أن يكون المشروع أو الإبتكار أو التطبيق متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى الفئة المستهدفة للمشاركة فى المهرجان من سن 18 إلى 27 عامًا من المقيدين فى الجامعة أو المعاهد أو المعاهد أو الأكاديميات في المجالات المختلفة.

مديرية الشباب والرياضة بأسوان فعاليات برنامج تواصل مسئولية المعاقين ذهنيا

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