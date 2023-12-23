حددت وزارة المالية ضوابط صرف بدل السكن للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجهت رؤساء الجهات غير المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وتضم الهيئات والوحدات الاقتصادية والشركات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتطبيق ضوابط صرف بدل السكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، وفقًا للكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء.

بدل السكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

وسبق أن أصدر رئاسة مجلس الوزراء، كتاب دوري رقم (15603-3) بشأن ضوابط صرف بدل السكن للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمخصص لهم وحدات سكنية بمدينة بدر متضمنًا، التزام الجهات الإدارية غير المدرجة بالموازنة العامة للدولة (هيئات/وحدات اقتصادية/شركات) بإصدار تعهد للموظفين المخصص لهم وحدات سكنية ويعملون لديها بسداد بدل السكن المستحق لهم وخصم الأقساط الشهرية المستحقة عليهم وتوريدها لصالح وزارة المالية على الحساب المخصص لهذا الغرض، مع قيام الموظف بتقديم هذا التعهد.

كما تضمن الكتاب الدوري، التصريح لوزارة المالية بالخصم من حساب الجهات الإدارية غير المدرجة بالموازنة العامة للدولة بقيمة بدل السكن المستحق للموظفين الذين يعملون بها في حالة عدم التزام هذه الجهات بالسداد بحد أقصى اليوم الخامس عشر من كل شهر لصالح وزارة المالية.

تسليم 6106 وحدات سكنية لموظفي العاصمة الإدرية الجديدة

وسلمت وزارة الإسكان أكثر من 6106 محضر من الوحدات للمستحقين في المرحلة الأولى بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، وتم تشغيل 3 مدارس، ومخبز، وحضانة، وجار تشغيل وحدتين صحيتين، ومخبز، وحضانة، لخدمة سكان المرحلة الأولى.

شقق المنتقلين إلى العاصمة الإدرية بمشروع "زهرة العاصمة"

كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ وحدات موظفي العاصمة الإدارية بالمرحلتين الثانية والثالثة بمشروع "زهرة العاصمة"، ويجرى الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وجارٍ تنفيذ مدرسة وحضانة وسوق تجارية، وجار طرح تنفيذ عدد من الخدمات (مخبز - وحدة صحية - حضانة - سوق تجارية)، بالمرحلة الثانية، بينما يجرى تنفيذ 7080 وحدة سكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية بالمرحلة الثالثة بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية مارس المقبل، وجار طرح وتنفيذ، سوقين تجاريتين، ومدرسة تعليم أساسي، ومركز طبي، وحضانة، ومخبز، بالمرحلة الثالثة.