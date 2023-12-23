عاجل.. "القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال مستمرة فى تدمير منازل المدنيين بغزة

أوضح بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، قائلًا:" إن ما يحدث على الأرض هو مشهد يتكرر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 77 يومًا".

وأضاف بشير جبر، خلال مداخلة عبر قناة " القاهرة الإخبارية"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تقوم بارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين وتدمر المنازل فوق رؤوس ساكنيها، لافتًا إلى أن هذا المشهد تكرر في عدة مناطق، ولعل في الساعات الأخيرة تركز العدوان الإسرائيلي في مخيم المسيرات في وسط قطاع غزة، حيث غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدد من المنازل الفلسطينية وقامت بتدميرها، فيما ارتقى عدد كبير من الشهداء والجرحى الذين أُصيبوا في هذا العدوان ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في بلدة دير البلح بالمحافظة الوسطى.

وأوضح أن هذا المشهد تكرر أيضًا في خانيونس، حيث قامت الآليات العسكرية المتوغلة، بإطلاق عدد من القذائف ياتجاه منازل المواطنين في تلك المنطقة، والذي أد إلى دمار واسع في تلك المنازل وأصيب واستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين.