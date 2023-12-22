الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال يواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف

رياض منصور
رياض منصور

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن التعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمراكز الصحية ومراكز الإيواء في غزة.

وأضاف منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة خلال كلمة له الجمعة أمام مجلس الأمن: "شاحنات المساعدات الإنسانية متكدسة على الجانب المصري لمعبر رفح، ومصر تحاول إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف مندوب فلسطين: "التعنت الإسرائيلي متواصل في الحد من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وهنا قصة لطفلة تدعى دنيا وهي اختصار لما يجري بغزة فهي فقدت كل عائلتها وبترت ساقيها واستشهدت بعد قصف الاحتلال أحد المشافي".

التعنت الإسرائيلي المستشفيات الاحتلال غزة

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