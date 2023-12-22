الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "البحر الأحمر يبكى" يفوز بجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير

مخرج فيلم البحر الأحمر
مخرج فيلم "البحر الأحمر يبكى"

فاز الفيلم الأردني "البحر الأحمر يبكى" للمخرج فارس الرجوب بجائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير ضمن فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتم مساء الخميس، وتسلم الجائزة مخرج الفيلم.

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نصف شهر المخرجين مسجلًا نفسه كأول فيلم أردني قصير يشارك في المهرجان السينمائي العريق، وانطلق بعد ذلك أوروبيًا حيث شارك في مهرجان ماناكي برازرز السينمائي الدولي في مقدونيا. كما عُرض في كندا في مهرجان السينما الجديدة في مونتريال، ونافس في جائزة الفيلم القصير الألماني.

فيلم "البحر الأحمر يبكى" يحكي الفيلم قصة آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى. التقطت بعدسات كاميرا فيلم 16 مم في بلدة ساحرة بجنوب الأردن، تجوب هذه الشخصية الواهنة عبر جماليات الغرب الأمريكي السينمائي ممزوجة بالروح الرومانسية لراعي البقر الخيالي.

الفيلم من إخراج فارس الرجوب ويشاركه التأليف ماثيو لاباليا، وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل، ومونتاج بينيدكت ستريك، ومدير تصوير محمود بالأكحل.

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