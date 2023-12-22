إمام عاشور: حققنا ميدالية غالية.. ونسعى للفوز بالسوبر

عبر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على أوراوا الياباني والحصول على الميدالية البرونزية ‏في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بالمملكة العربية السعودية.‏

وأوضح: «الحمد لله قدمنا بطولة كبيرة، وحققنا ميدالية غالية، وكان مهمًّا لنا أن نقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز وإسعاد الجماهير ‏التي نشكرها بشدة على تواجدها ودعمها لنا».‏

وأضاف: «كل اللاعبين كانوا رجالًا وظهروا بصورة طيبة، ولم يقصر أحد، والتوفيق كان حليفًا لنا، ونجحنا في الفوز بميدالية جئنا ‏إلى السعودية من أجل الفوز بها».‏

وشدد عاشور على أن الفريق سوف يحتفل اليوم بالميدالية البرونزية، وبعدها سوف يغلق الصفحة، وينتقل إلى التركيز في بطولة ‏السوبر المصري، من أجل الفوز.‏

كان عاشور قد توج بجائزة أفضل لاعب خلال المباراة، بعد أن قدم مستويات مميزة للغاية، وساهم في الفوز بأربعة أهداف مقابل ‏هدفين.‏

إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023

منحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية، إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة الفريق أمام أوراوا الياباني.

وحصد الأهلي المركز الثالث بعد الفوز على نظيره الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم.

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه من خلال 9 مشاركات للفريق في كأس العالم للأندية.

الأهلي يتوج ببرونزية المونديال برباعية في أوراوا الياباني

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل رباعية الأهلي كل من ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 وبيرسي تاو في الدقيقة 25 ويوشيو كويزومي لاعب أوراوا الياباني بالخطأ في مرماه وعلي معلول في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلًا من الضائع.

وجاء هدفا الفريق الياباني عن طريق خوسي كانتي في الدقيقة 43 وألكسندر شولز في الدقيقة 54.