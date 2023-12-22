الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قنوات مدرستنا تطلق عروض لعبة "five seconds" لطلاب المدارس

قنوات مدرستنا
قنوات مدرستنا

أطلقت مجموعة قنوات مدرستنا مشروع تطبيق "٥ ثواني" بسينما الزمالك، وذلك من خلال عرض 10 أفلام توعوية وتربوية، وهي بعض العروض التفاعلية التي يقدمها تطبيق "five seconds “ التعليمي، وذلك في أول تجربة لدراما تفاعلية في الشرق الأوسط، تحت قيادة المخرجة ساندرا نشأت، وبإنتاج قنوات مدرستنا، تحت شعار "في المدرسة إنت اللي هتختار".

حضر عدد من نجوم الفن والمجتمع العروض، ومنهم الكاتب خالد منتصر، وكلا من جيلان علاء بطلة أحد العروض، وزوجها الملحن والموزع الموسيقي عز شهوان، والاعلامية مريم أمين والفنان عمر مصطفى متولي وصناع العمل، والذين قدموا تلك الأعمال بشخصياتهم الحقيقة، وقصصهم الإنسانية، التي نجحت "ساندرا"، في تطويعها لمشروع "5 ثواني"، والذي يهدف إلى تقويم الطلاب من خلال الألعاب والأفلام التربوية.

من جانبها، أعربت ساندرا نشات عن تنفيذها لهذا المشروع التعليمي الترفيهي والذي يعمل على زيادة الوعي والفهم عند طلاب مصر.

ويحتوى "تطبيق 5 second"، الذي تطلقه قنوات مدرستنا برعاية وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى، علي ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب علي اتخاذ القرارات السليمة وذلك من خلال المواقف الحياتية المختلفة بما يساهم في تربيتهم تربية إيجابية.

اللعبة تعد واحدا من الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا، لدمج الترفية بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لما له من أثر ودعم نفسي للطلاب، وتقوم بتنفيذ اللعبة فنيا المخرجة ساندرا نشأت.

وسيتاح للطلاب تحميل اللعبة مجانًا عبر جهاز الحاسوب الخاص بهم بجانب إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف أكثر من خلال عدد من العروض التي ستقام في إجازة نصف العام بالسينمات.

الزمالك مدرستنا أفلام التعليمى five seconds سينما الزمالك قنوات المدرسة

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