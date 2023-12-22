الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لمدة أسبوع.. تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023/2024

امتحانات
امتحانات

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي “2023 - 2024”، لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور على موقع البحث العالمي “جوجل” عن جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2023 / 2024 للصف الثالث الاعدادي.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة التربية والتعليم اليوم بإعلان جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي العام للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الاول لجميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

txt

ننشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في المحافظات

ويمكن لأولياء الأمور معرفة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي العام للفصل الدراسي الاول 2023 - 2024  معرفته بكل سهولة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الترم الأول سوف تستمر لمدة 15 يوم لجميع المراحل التعليمية، ومن ثم سوف تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول، وبشكل رسمي وحسب ما هو معلن أن الإجازة ستبدأ يوم 6 فبراير المقبل من عام 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.


جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 للترم الاول

وكشفت وزارة التربية والتعليم الستار عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 الفصل الدراسي الأول التي تبدأ من يوم الاربعاء الموافق 17 يناير، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي العام حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.
 

txt

"تعليم القاهرة" تطلق مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الإعدادى أونلاين

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الاول للعام الدراسي 2023 / 2024:
 

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير لعام 2024:
امتحان مادة اللغة العربية وامتحان مادة الإملاء.

يوم الخميس الموافق 18 يناير لعام 2024:
امتحان مادة الجبر والإحصاء، وامتحان مادة التربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 21 يناير لعام 2024: 
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الاثنين الموافق 22 يناير لعام 2024:
امتحان مادة الهندسة، وامتحان مادة التربية الفنية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير لعام 2024:
امتحان مادة اللغة الأجنبية، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير لعام 2024: 
امتحان مادة العلوم.

 

txt

استمارة الصف الثالث الإعدادي.. قيمة رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2023-2024

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 للترم الاول

 

ضوابط الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول 2024
- تكون الأسئلة في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي الحالي كما نشرتها وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي:

- يتم توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- يجب أن تغطى الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- يجب أن تتدرج الأسئلة من السهل إلى الصعب.

- يجب أن يكون هناك توازن في الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- بيانات الورقة الامتحانية: «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية من حيث حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

اقرأ أيضاً

ننشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في المحافظات

ارقام جلوس الصف الثالث الاعدادي 2023 امتحانات الصف الثالث الاعدادي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول التربية والتعليم امتحانات نصف العام 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

أول تعليق لـ"محمد الشناوى" على انتقاله للدورى السعودى

انتصارات وهمية فى غزة.. إسرائيل تلقى القبض على "هوية" قائد كتائب القسام

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر