الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الرياضة" تنفذ المبادرة القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) ندوة حول التوعية البيئية للشباب داخل مركز شباب الصفا بالجيزة، والتي تأتي ضمن المبادرات القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار(youth saving Earth).

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه الندوة تناولت عددا من المفاهيم والظواهر البيئية؛ حيث بدأت الجلسة الافتتاحية بالحديث حول مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة، والدور الوظيفي والمجتمعي الذي يقع على عاتق الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تخلل الجلسة التطرق لمفهوم المخلفات وكيفية استغلالها وإعادة تدويرها.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الندوة اختتمت بالحديث عن ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة على البيئة والبشر الذين يعيشون فيها، وشهدت هذه الجلسة نقاشات واسعة من قبل المشاركين لرغبتهم في الاستفادة والاطلاع على الجوانب المختلفة حول هذه الظاهرة، لما لها من تأثيرات جوهرية مرتبطة بنمط حياتهم اليومية.

الندوات التثقيفية لها من دور فعال في تنوير الشباب

 

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وأكد البيان حرص وزارة الشباب والرياضة على ضرورة تنمية قدرات الشباب من خلال التوسع في إقامة مثل هذه الندوات التثقيفية لما لها من دور فعال في تنوير الشباب، وزيادة إبصارهم بكافة المجالات، وما لذلك من عائد مجتمعي يعود مردوده على المجتمع ككل.

يأتى ذلك فيما تم إعلان جوائز مسابقة الإسكواش بالجامعات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث نظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات فعاليات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للاسكواش بدورة الشهيد الرفاعي ٥١، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والاتحاد المصري للاسكواش، وذلك على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة من ٢٢ جامعة مصرية و٣٠ مشرفًا ومشرفة.

وزارة الشباب والرياض تمكين الشباب التوعية البيئية للشباب youth saving Earth التنمية المستدامة

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