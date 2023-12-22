ولاية فيكتوريا الأسترالية: توفير الدعم الصحى للفارين من الحرب فى غزة

أعلنت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية، ماري آن توماس، اليوم الجمعة، عن أن الأشخاص الفارين من الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية من غير المؤهلين للحصول على الرعاية الطبية بسبب تأشيراتهم، سيتمكنون من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية ودعم الصحة العقلية المتخصصة والخدمات اللغوية.

رعاية مجانية في حالات الطوارئ

وأعلنت نيو ساوث ويلز في وقت سابق من شهر ديسمبر، عن أنها ستوفر رعاية مجانية في حالات الطوارئ بالمستشفى، وبعض خدمات الجراحة والعيادات الخارجية، واختبارات المستشفى، ورعاية محدودة للأسنان في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى رعاية الأمومة، ورعاية الصحة العقلية، وسيارات الإسعاف، والاستعانة بالمترجمين الفوريين، للأشخاص الفارين.

وبحسب تقرير لـ"الجارديان"، فقد يحصل الفارون من الحرب بين إسرائيل وغزة على رعاية صحية مجانية بموجب مبادرة أسترالية، وسط دعوات للدول الأخرى لأن تحذو حذوها، ولكن البرنامج الفيكتوري سوف يذهب أبعد من ذلك.

ويشمل ذلك الرعاية في المستشفيات العامة، وصحة الأسنان العامة وصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من مقدمي الرعاية الصحية المجتمعية، ومراكز الرعاية الأولية ذات الأولوية، ومراكز الصحة العقلية والرفاهية المحلية، والخدمات الصحية المتخصصة للاجئين وطالبي اللجوء.

وقالت "توماس" إن النصيحة يتم إرسالها إلى مقدمي الخدمات من قِبل وزارة الصحة، وكانت متسقة مع الدعم المقدم لطالبي اللجوء واللاجئين.

وأوضحت: "بالنسبة للأشخاص الفارين من الأزمة الإنسانية المدمرة التي تحدث في فلسطين وإسرائيل، فإن النزوح والصدمة الناجمة عن الصراع أمر لا يمكن تصوره - لذلك نحن فخورون بدعم أولئك الذين يصلون إلى فيكتوريا من خلال توفير الرعاية الصحية العامة المجانية التي يمكن الوصول إليها".

وتتوقع إدارة الصحة أن تكون غالبية الوافدين من النساء والأطفال، الذين ستكون لديهم احتياجات رعاية صحية غير محددة، بما في ذلك الأدوية ومتطلبات التشخيص المتعلقة بالحالات الصحية المزمنة والصدمات.

ويتم أيضًا تشجيع الخدمات الصحية على تقديم لقاحات الإنفلونزا وكوفيد-19.