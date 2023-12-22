الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ولاية فيكتوريا الأسترالية: توفير الدعم الصحى للفارين من الحرب فى غزة

غزة
غزة

أعلنت وزيرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية، ماري آن توماس، اليوم الجمعة، عن أن الأشخاص الفارين من الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية من غير المؤهلين للحصول على الرعاية الطبية بسبب تأشيراتهم، سيتمكنون من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية ودعم الصحة العقلية المتخصصة والخدمات اللغوية.

رعاية مجانية في حالات الطوارئ 

txt

تيار الاستقلال الفلسطينى: ما يحدث فى غزة حرب أمريكية تنفذها إسرائيل

وأعلنت نيو ساوث ويلز في وقت سابق من شهر ديسمبر، عن أنها ستوفر رعاية مجانية في حالات الطوارئ بالمستشفى، وبعض خدمات الجراحة والعيادات الخارجية، واختبارات المستشفى، ورعاية محدودة للأسنان في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى رعاية الأمومة، ورعاية الصحة العقلية، وسيارات الإسعاف، والاستعانة بالمترجمين الفوريين، للأشخاص الفارين. 

وبحسب تقرير لـ"الجارديان"، فقد يحصل الفارون من الحرب بين إسرائيل وغزة على رعاية صحية مجانية بموجب مبادرة أسترالية، وسط دعوات للدول الأخرى لأن تحذو حذوها، ولكن البرنامج الفيكتوري سوف يذهب أبعد من ذلك.

 ويشمل ذلك الرعاية في المستشفيات العامة، وصحة الأسنان العامة وصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من مقدمي الرعاية الصحية المجتمعية، ومراكز الرعاية الأولية ذات الأولوية، ومراكز الصحة العقلية والرفاهية المحلية، والخدمات الصحية المتخصصة للاجئين وطالبي اللجوء.

وقالت "توماس" إن النصيحة يتم إرسالها إلى مقدمي الخدمات من قِبل وزارة الصحة، وكانت متسقة مع الدعم المقدم لطالبي اللجوء واللاجئين.

وأوضحت: "بالنسبة للأشخاص الفارين من الأزمة الإنسانية المدمرة التي تحدث في فلسطين وإسرائيل، فإن النزوح والصدمة الناجمة عن الصراع أمر لا يمكن تصوره - لذلك نحن فخورون بدعم أولئك الذين يصلون إلى فيكتوريا من خلال توفير الرعاية الصحية العامة المجانية التي يمكن الوصول إليها".

وتتوقع إدارة الصحة أن تكون غالبية الوافدين من النساء والأطفال، الذين ستكون لديهم احتياجات رعاية صحية غير محددة، بما في ذلك الأدوية ومتطلبات التشخيص المتعلقة بالحالات الصحية المزمنة والصدمات.

ويتم أيضًا تشجيع الخدمات الصحية على تقديم لقاحات الإنفلونزا وكوفيد-19.

غزة ماري توماس الاشخاص الفارينن إسرائيل الصراع

الأكثر قراءة

عاجل.. لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

النيران الصديقة تمنح الأهلى الهدف الثالث فى شباك أوراوا اليابانى.. وهدف رابع ملغى

فتاة تتهم مركز تجميل في طنطا بتشويه وجهها

«كولر» يعد بالفوز على أوراوا: سنقدم كل ما لدينا لحسم الميدالية البرونزية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد شهر ديسمبر

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر