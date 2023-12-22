"غنى يسوع في المذود".. المطران شامي يحتفل بخدمة برامون الميلاد والقداس الإلهي بشبرا

احتفل صباح اليوم، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، بخدمة برامون الميلاد، والقداس الإلهي، وذلك بكنيسة سيدة البشارة، بشبرا.

شارك في الصلاة الإكسرخوس جورج بنا، راعي الكنيسة، والوكيل البطريركي بالسودان، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "غنى يسوع في المذود".

وأهدى هدية الإكسرخوس جورج بنا، هدية تذكارية، إلى الأب المطران، باسم شعب الكنيسة.

وكان قد شارك المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، في سهرة روحية، بكنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بحضور الأرشمندريت جورج فراس، راعي الكنيسة، والأب سليمان كشاشه المخلصي، حيث تضمنت الأمسية

الميلادية كلمة روحية من الأب المطران، كما قدم كورال الشباب، باقة من الترانيم الميلادية.

تضمنت السهرة الروحية أيضًا السجود أمام القربان المقدس، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي حول "الميلاد"، من السيد يوسف تيناوي، متأملين فيما عاشوه الرعاة، انطلاقًا من الفيلم التسجيلي.

وجدير بالذكر أنه تستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر للأحتفال بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2023، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد مساء 24 ديسمبر 2023.

وتتزين الكنائس المسيحية بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

لماذا يتم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2024

وفي المسيحية المبكرة لم يتم الاحتفال بعيد الميلاد، لاحقًا ومع بدء ترتيب السنة الطقسيّة اقترحت تواريخ متعددة للاحتفال بالعيد قبل أن يتم الركون إلى تاريخ 25 ديسمبر بعد نقاشات مستفيضة حول التاريخ الأنسب للاحتفال.

وعيد الميلاد المجيد يعتبر ثانى أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة ٢٤ ديسمبر ونهار ٢٥ ديسمبر فى التقويمين الجريجورى واليوليانى، غير أنه، وبنتيجة اختلاف التقويمين ١٣ يومًا، يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التى تتبع التقويم اليوليانى مساء ٦ يناير ونهار ٧ يناير.