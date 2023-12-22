الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوبئة بدأت تنتشر بغزة ونحذر من مشكلة أمن غذائي

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت جميع مركبات الإسعاف الموجودة بمركز جباليا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل 8 من أفراد طواقم "الهلال الأحمر الفلسطيني" من مركز إسعاف جباليا، مشيرا إلى أن الأوبئة بدأت تنتشر بقطاع غزة في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.

 الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا

وأوضح "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا، محذرا من مشكلة الأمن الغذائي في قطاع غزة.

ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

الهلال الأحمر الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي مركز جباليا الأوبئة مشكلة الأمن الغذائي

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