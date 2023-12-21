الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال الصهيونى اعتقل طواقمنا فى مركز إسعاف جباليا

غزة
غزة

قالت نبال فرسخ، المتحدث الإعلامي لدى الهلال الأحمرالفلسطيني، إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه الكثير من الصعوبات أثناء تأدية العمل الإنساني في فلسطين، حيث هناك استهداف مباشر من قبل الاحتلال الصهيوني لعناصر الهلال الأحمر.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكدت نبال فرسخ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنها تلقت الكثير من الاتصالات من المواطنين المتواجدين في منطقة جباليا، حيث هناك قصف متواصل في هذه المنطقة، ولهذا يطالب المواطنون بضرورة تواجد سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والشهداء إلى المستشفيات.

وأضافت في حديثها، أن الاحتلال الصهيوني اعتقل طواقم الهلال الأحمر في مركز إسعاف جباليا، مشيرة إلى أنه لا أحد قادر على التواصل مع هذه العناصر التي تم القبض عليها حتى الآن.

استهداف المستشفيات

وأشار إلى أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تواجه صعبوبات كبيرة في أداء عملها الإنساني في فلسطين، ولهذا يجب على المجتمع الدولي التدخل ومنع فرض أي قيود على المساعدات الإنسانية والطبية الذاهبة لقطاع غزة.

وذكر أن حميع المستشفيات في قطاع غزة خرجت بشكل كامل عن الخدمة، وذلك بسبب الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال لهذه المستشفيات، هذا علاوة عن نقص حاد في الأدوات الطبية. 

نبال فرسخ المتحدث الإعلامي باسم الهلال الأحمر الفلسطيني متحدث الهلال الأحمر القاهرة الإخبارية اعتقال فريق الهلال الأحمر

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