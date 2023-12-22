الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. السلطات الصينية: ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 137 قتيلًا وتصدع وانهيار آلاف المنازل

الزلزال الذي ضرب
الزلزال الذي ضرب شمال غرب الصين

 

ارتفع عدد حصيلة القتلى بعد الزلزال الذي ضرب شمال غرب الصين يوم الاثنين الماضي إلى 137 قتيلًا.


وأوضحت السلطات الصينية إنه تم العثور على 115 قتيلًا يوم الأربعاء في قانسو، وأصيب 784 آخرون، وأنه لم تبلغ قانسو عن أي مفقودين.


كما ارتفع عدد القتلى في تشينجهاي إلى 22 شخصًا بالإضافة إلى 198 جريحًا و12 مفقودًا حتى  الأربعاء.


وتسبب الزلزال في تصدع وانهيار آلاف المنازل، مما ألحق أضرارًا بأكثر من 145 ألف شخص.


ونقلت وسائل إعلام محلية أن الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض لفترات طويلة وسط درجات حرارة تصل إلى سالب عشر درجات مئوية معرضون لخطر انخفاض حرارة الجسم سريعًا وقد لا يتمكنون من العيش.

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