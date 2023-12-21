الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة مناخ تكشف حقيقة مظلة حماية وتبريد الغلاف الجوي

الطقس
الطقس

قالت د.سوسن العوضي، خبيرة علوم البيئة وتغير المناخ إنه منذ فترة الثمانينات ومع ظهور ثقب الأوزون، ظهرت فكرة عمل مظلة لغلق ثقب الأوزون وتطورت بضرورة عمل مظلة تحمي الغلاف الجوي.

أضافت العوضي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية منة فاروق، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الفكرة تظهر كل فترة، ويحاول العلماء من خلالها وضع أفكار يمكن تطبيقها على أرض الواقع وإلى الآن لم يصلوا لنتائج نهائية فيها.

أكدت أن فكرة عمل مظلة تحمى الغلاف الجوي وتقوم بتبريده، لن تتم ولكن يمكن تقليل وتيرة سخونة الأرض، لكن ماهي المادة التي تستخدم لذلك، وأي الأشعة التي ستقوم بحجبها لأننا نحتاج لأشعة الشمس المفيدة لأنه بدونها سنفقد كل الحياة على كوكب الارض وكذلك الأمطار.

لن نستطيع وقف المسببات التي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة

أشارت إلى أنه يوجد العديد من الأسئلة لم يتم الاجابة، مؤكدة أن درجة حرارة الأرض ترتفع أكثر، ولن نستطيع وقف المسببات التي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة، كما أن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للامم المتحدة قال إننا وصلنا لمرحلة الغليان ولذا يحاول العلماء وضع بدائل وتقديم أفكار خارج الصندوق.

تغير المناخ تقوم بتبريده ثقب الأوزون الغلاف الجوي انطونيو جوتيريش

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