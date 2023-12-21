الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"السنوسى": تراجع شعبى ملحوظ لقوات الدعم السريع فى السودان

الحرب في السودان
الحرب في السودان

قال  عماد السنوسي، رئيس تحرير صحيفة نبض السودان، إن تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني اليوم كانت واضحة بصورة كبيرة، ونقلت الكثير من الرسائل للمواطن السوداني، وكان مغزى هذه الرسائل بث الطمأنينة في قلوب الشعب السوداني.

الحرب في السودان 

أكد الكاتب الصحفي عماد السنوسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البرهان أكد في كلمته اليوم أن القوات المسلحة قادرة على التصدي لجرائم قوات الدعم السريع حتى الآن، وأن المقاومة مستمرة إلى أن يتم تحرير الوطن من هذه العناصر الإرهابية.

وأضاف في حديثه، أن الجيش السوداني مستمر في عملياته ولن يتوقف عن مهمته الوطنية، لذا قوات الدعم السريع لن يُكتب لها النصر في النهاية.

تراجع الدعم الشعبي للدعم السريع 

وأشار إلى أن ميليشا الدعم السريع مازالت مستمرة في فقد الدعم الشعبي لها، وذلك بسبب الجرائم البشرية التي ترتكبها هذه القوات يوميًا تلو الآخر في حق المواطن السوداني، ولهذا التأييد الشعبي لقوات الدعم السريع في تراجع مستمر. 

عماد السنوسي نبض السودان القاهرة الإخبارية الحرب بالسودان

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