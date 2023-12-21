محمد حجازى: نأمل أن يصوت مجلس الأمن لمشروع غزة عشية أعياد الميلاد

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر دعت منذ بداية الأزمة بفلسطين إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن سيتم التصويت غدًا الجمعة بمجلس الأمن على مشروع وقف إطلاق النار بغزة الذي أعدته مصر منذ شهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن مصر مازالت مع الدول العربية تجمع الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المشروع يوجد به خلافات على بعض النقاط الخاصة بالصياغة ويتم تعديلها خاصة أن غدًا عشية أعياد الميلاد ونأمل أن يتم التصويت لغزة بعد المشاهد غير الإنسانية التي تشهدها.

إسرائيل لا تعطي أي مساحة لتواجد دولي في فلسطين

وتابع أن مصر تدعم دخول المساعدات الإنسانية لغزة وفقًا لمنظمة أممية لأن إسرائيل لا تعطي أي مساحة لتواجد دولي في فلسطين لتكون لها السيطرة الكاملة، مؤكدًا أن مصر حريصة على خروج المشهد من رحم الأمم المتحدة بقرار أممي حتى يمكن مسألة إسرائيل على جرائمها.