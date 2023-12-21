الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة “القاهرة الإخبارية” ترصد مستجدات اقتحام قوات الاحتلال لرام الله وعدة أحياء بالضفة

ولاء السلامين مراسلة
ولاء السلامين مراسلة «القاهرة الإخبارية»

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هناك اقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله والبيرة، مؤكدةً أن هذا الإقتحام خلّف 5 إصابات لبعض من الشبان الفلسطينيين الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت “السلامين”، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الاقتحام هو الثاني لقلب مدينة رام الله وأحياء عدة بالضفة الغربية منذ أحداث طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، حيث تمركزت قوات الاحتلال على بعد عدة أمتار عن قلب المدينة، وأطلقت وابلًا من الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الفلسطيينين وأيضا الرصاص الحي والرصاص المطاطي.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه لا نعلم تمامًا ماذا تريد قوات الاحتلال، من هذا الاقتحام، هل تريد تسجيلات كاميرات للمحال التجارية كما فعلت في السابق، أم تريد اعتقال بعض الشبان، مشيرةً إلى أنه بحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال لم تأخذ أي تسجيلات للكاميرات التابعة للمحال التجارية للأحياء التي اقتحمتها، كما أنها لم تعتقل أي شاب فلسطيني.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أرادت البحث عن منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت قبل يومين عند حاجز عطارة والتي دعت قوات الاحتلال أنها مستوطنة كانت بقلب المركبة وتم إطلاق النار عليها.

  

القاهرة الإخبارية اقتحام مدينة رام الله طوفان الأقصى

مواد متعلقة

عادل حمودة: حماس شنت حربًا نفسية ببراعة على إسرائيل بعد 7 أكتوبر

“القاهرة الإخبارية”: 150 شاحنة مساعدات عبرت منفذ رفح اليوم

قيادى بفتح: واشنطن تحاول توفير غطاء "قانونى وسياسى" لإسرائيل

البرهان: القوات المسلحة متماسكة.. وسنقضي على ميليشيا الدعم السريع

"القاهرة الإخبارية": مفاوضات مجلس الأمن مستمرة لوقف إطلاق النار بغزة

عضو مجمع فلسطين الطبى يكشف مستجدات الأوضاع الصحية فى غزة

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 7 ملايين سودانى بسبب الحرب

أسامة شعث: الأوبئة وتدهور الأوضاع في غزة نتاج لأسلحة الاحتلال الفتاكة

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر