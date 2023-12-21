مراسلة “القاهرة الإخبارية” ترصد مستجدات اقتحام قوات الاحتلال لرام الله وعدة أحياء بالضفة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هناك اقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله والبيرة، مؤكدةً أن هذا الإقتحام خلّف 5 إصابات لبعض من الشبان الفلسطينيين الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت “السلامين”، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الاقتحام هو الثاني لقلب مدينة رام الله وأحياء عدة بالضفة الغربية منذ أحداث طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، حيث تمركزت قوات الاحتلال على بعد عدة أمتار عن قلب المدينة، وأطلقت وابلًا من الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الفلسطيينين وأيضا الرصاص الحي والرصاص المطاطي.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه لا نعلم تمامًا ماذا تريد قوات الاحتلال، من هذا الاقتحام، هل تريد تسجيلات كاميرات للمحال التجارية كما فعلت في السابق، أم تريد اعتقال بعض الشبان، مشيرةً إلى أنه بحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال لم تأخذ أي تسجيلات للكاميرات التابعة للمحال التجارية للأحياء التي اقتحمتها، كما أنها لم تعتقل أي شاب فلسطيني.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أرادت البحث عن منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت قبل يومين عند حاجز عطارة والتي دعت قوات الاحتلال أنها مستوطنة كانت بقلب المركبة وتم إطلاق النار عليها.