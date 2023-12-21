فيلم "Hollywood gate" يفوز بجائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين "فيبريسي" بمهرجان الجونة

كشف مهرجان الجونة في دورته السادسة عن جائزة فيبريسي، وفاز بها فيلم وضمت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين "فيبريسي"، المخولة باكتشاف الأعمال السينمائية الاستثنائية، من بين صناع الأفلام من إفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية: الناقدة السينمائية، أولا سالڤا، وهي صحفية وناقدة سينمائية بولندية، وعضو بارز من أكاديمية السينما الأوروبية، والناقد السينمائي الجنوب إفريقي، ستيفن أسبلينغ، المعروف ببرنامج توكينج موفيز، والصحفي والناقد السينمائي المصري، زين العابدين خيري، الذي يكمل هذه اللجنة المميزة من نقاد السينما.



وشهدت الدورة السادسة من مهرجان الجونة منح جائزة للإنجاز الإبداعي هذا العام للمخرج المصري مروان حامد، وهو واحد من أبرز أسماء جيله من المخرجين الشبان.



فيما شهد المهرجان عرض90 فيلمًا من 49 دولة عرضها المهرجان في مختلف أقسامه، سواء “الروائية الطويلة” أو “الوثائقية” أو “القصيرة” أو الاختيار الرسمي خارج المسابقة أو الأقسام الخاصة.

وعرض المهرجان بالتعاون مع مؤسسة “الفيلم الفلسطيني” من خلال قسم «نافذة على فلسطين»، الذي عرض مجموعة من الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتضمن المهرجان عرض 9 أفلام في عرضها العالمي الأول، في حين تم عرض 4 أفلام في عرضها الدولي الأول.

وشهد المهرجان 14 حلقة نقاشية ومحاضرة وورشة عمل، عقدت خلال المهرجان ضمن “جسر الجونة”، منها حلقة بعنوان “السينما في الأزمات: نظرة على فلسطين”، وورشة عمل للتطوير الإبداعي والترويج، “من الترويج إلى الإنتاج”، نظمت بالتعاون مع مجموعة راويات، مع التركيز على مشاريع صانعات الأفلام المصريات، ومحاضرة عن صناعة الأفلام مع المخرج المُكرّم هذا العام مروان حامد.

كما أطلق المهرجان لأول مرة سوق الجونة السينمائية وهي أحدث مبادرات المهرجان، والتي ينصبُّ تركيزها الأساسي على ربط المحتوى بالمشترين المحتملين والموزعين والشركاء، وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام المهرجان تجاه صناعة السينما.