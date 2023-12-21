الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضربة قاصمة لتجار السكر بالغربية بعد مصادرة 530 طن سكر

السكر
السكر

وجهت مديرية التموين بالغربية، ضربة قاصمة للتجار المحتكرين لسلعة السكر حيث تم ضبط 530 طن منهم تم بيع 310 أطنان بالمحلة وضبط 220 طنا داخل احد المخازن بطنطا قبل بيعها، حيث وردت معلومات للمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بقيام احد شركات تعبئة المواد الغذائية بمدينة المحلة الكبرى بشراء كميات كبيرة من سكر المبادرة بداعي التعبئة والبيع للمواطنين على خلاف الحقيقية.

حيث تصرف المسؤلين عن هذه الشركة في هذا السكر وبيعه بعيدا عن إشراف مديرية تموين الغربية بالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة للتداول سكر المبادرة.

وعليه تم فحص هذه البلاغات وتشكيل حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف وكيل الوزارة حيث تم التوجه للشركة المذكورة بمدينة المحلة الكبرى والتفتيش عليها وجرد أرصدة السكر بها وقد أسفر التفتيش عن شراء المسؤل عن الشركة 310 أطنان سكر أبيض تابع للمبادرة بسعر مستهلك 27 جنيها بدون إخطار مديرية تموين الغربية طبقا للقرار الوزاري وقام بالتصرف في 306 أطنان منها بغرض الربح غير المشروع والبيع بأزيد من السعر الرسمي وتم ضبط 6 أطنان سكر المتبقية من هذه الكمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

للتجار المحتكرين لسلعة السكر المخازن بطنطا شركات تعبئة المواد الغذائية المحتكرين للسكر تموين الغربية

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