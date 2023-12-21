الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طه دسوقي وصدقي صخر.. نجوم منصة "WATCH IT" بحفل ختام مهرجان الجونة

طه دسوقي وزوجته
طه دسوقي وزوجته

حرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة على توجيه الدعوة لعدد كبير من الشباب لحضور فعاليات المهرجان وحفل الختام الذي بدأت فعاليات قبل قليل بتوافد الفنانين.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

وتواجد عدد كبير من النجوم الشباب على السجادة البنية المخصصة لاستقبال النجوم ومنهم نجوم منصة واتش إت وهم الفنان صدقي صخر والفنان طه دسوقي الذي ينتظر عرض مسلسله الجديد “حالة خاصة” على المنصة الرقمية الشهيرة.

بدأ نجوم الفن يتوافدون إلى ساحة الاحتفال الخاصة بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بعد اسبوع من العروض المتتالية والفعاليات المختلفة.

وخلال الدقائق الماضية تواجد حضور قوي من النجوم الشباب منهم أحمد مجدي وأسماء جلال وأمير المصري بالغضافة إلى عدد من النجوم الكبار وصناع السينما المصريين والعالميين وإدارة مهرجان الجونة منهم عمرو منسي وانتشار التميمي.

وتكشف لجان التحكيم المختلفة خلال حفل الختام الليلة عن الجوائز والفائزين بالمسابقات والبرامج المختلفة بعد عروض سينمائية استمرت لمدة أسبوع.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان الجونة ختام مهرجان الجونة الجونة مهرجان الجونة الجونة السينمائي

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