أستاذ اقتصاد: الدولة خصصت 600 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

قال عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان إن جهود الدولة متميز في ملف الحماية الاجتماعية خلال العشر سنوات، مقارنة بالعهود السابقة رغم التحديات الكبيرة الموجودة.

أضاف سليمان، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تستثمر في بناء الإنسان أكثر من أي وقت مضى ولدينا 600 مليار موجهة للحماية الاجتماعية بالموازنة المصرية وأهمها حياة كريمة وتكافل وكرامة ودعم العمالة الغير منتظمة وأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية سواء من متحدي الإعاقة أو كبار السن والتعليم والصحة، لافتًا إلى أن المبادرات الرئاسية التي تمت كلها موجهة للسكان.

أهم المبادرات التي قدمتها الدولة

وتابع أننا نرى للمرة الأولى وسط أزمة كورونا الحكومة قررت منح العمالة الغير منتظمة منحة لمساعدتهم على تجاوز الأزمة، مؤكدًا أن من أهم المبادرات مبادرة القضاء على فيروس سي، والأمراض المزمنة، ومبادرة 100 مليون صحة، وهذه البرامج تشجع نظم وتدابير الحماية الاجتماعية وتحقق رؤية مصر 2030 في محافكة الفقر متعدد الأبعاد.