الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء جنوب الدلتا" تنتهي من تنفيذ 6 دورات تدريبية للعاملين بالشركة

المهندس حسن البيلى
المهندس حسن البيلى

انتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، من تنفيذ 6 دورات تدريبية للعاملين في الشركة.

وذكر بيان صادر عن الشركة أن قطاع التدريب بالشركة قام بالانتهاء من تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالى والتى تتضمن:

1- دورة عن ( شبكات الجهد المتوسط )

2- دورة عن ( تنمية المهارات القيادية والإدارية)

3- دورة عن ( اللوائح التجارية - اللوائح بشرية )

4- دورة عن ( التواصل والذكاء العاطفى )

5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)

6- دورة عن أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية

وأضاف البيان أن الدورات تأتي للنهوض بمستوى العاملين ورفع كفائتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمةالعملاء كأحد الأهداف الإستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة من خلال خطة خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء.

وكرّم العضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المحصلين المتميزين في قطاع شرق الغربية الذين حققوا نسبة تحصيل تزيد على 100٪.

وقدم البيلي خلال تكريم المحصلين المتميزين الشكر والثناء والتقدير على ما بذلوه من جهد وعرق، وأكد أنهم أساس تقدم الشركة ورفعتها، وأنهم من يحملون شعلة التطوير والتقدم، كما قام بمنحهم مكافأة جهود غير عادية ومنحهم شهادة تقدير.

وأكد أنه سيطبق تلك السياسة في جميع قطاعات الشركة ومع جميع العاملين المتميزين في جميع المجالات.

حضر الحفل المستشار التجاري للشركة، المحاسب عبدالبصير شمله، والمستشار التجاري، والمهندس أشرف أبرهرجة رئيس قطاع شرق الغربية، ومحمود القباني عضو مجلس الإدارة وممثل العاملين، ومديرو عموم الشئون التجارية، ومديرو عموم هندسات المحلة وزفتي، ومديرو الفروع، ورؤساء الإيرادات، ولفيف من العاملين بقطاع شرق الغربية.

شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء توزيع الكهرباء الكهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المهندس حسن البيلي شبكات الجهد المتوسط دورات تدريبية للعاملين

مواد متعلقة

كهرباء جنوب الدلتا تكرم 22 محصلًا فى الغربية

الأكثر قراءة

عاجل.. بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر