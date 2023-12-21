"كهرباء جنوب الدلتا" تنتهي من تنفيذ 6 دورات تدريبية للعاملين بالشركة

انتهت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، من تنفيذ 6 دورات تدريبية للعاملين في الشركة.

وذكر بيان صادر عن الشركة أن قطاع التدريب بالشركة قام بالانتهاء من تنفيذ الدورات التدريبية للأسبوع الحالى والتى تتضمن:

1- دورة عن ( شبكات الجهد المتوسط )

2- دورة عن ( تنمية المهارات القيادية والإدارية)

3- دورة عن ( اللوائح التجارية - اللوائح بشرية )

4- دورة عن ( التواصل والذكاء العاطفى )

5- دورة عن (الحماية المدنية - قواعد التوصيل)

6- دورة عن أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية

وأضاف البيان أن الدورات تأتي للنهوض بمستوى العاملين ورفع كفائتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمةالعملاء كأحد الأهداف الإستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة من خلال خطة خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء.

وكرّم العضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء المحصلين المتميزين في قطاع شرق الغربية الذين حققوا نسبة تحصيل تزيد على 100٪.

وقدم البيلي خلال تكريم المحصلين المتميزين الشكر والثناء والتقدير على ما بذلوه من جهد وعرق، وأكد أنهم أساس تقدم الشركة ورفعتها، وأنهم من يحملون شعلة التطوير والتقدم، كما قام بمنحهم مكافأة جهود غير عادية ومنحهم شهادة تقدير.

وأكد أنه سيطبق تلك السياسة في جميع قطاعات الشركة ومع جميع العاملين المتميزين في جميع المجالات.

حضر الحفل المستشار التجاري للشركة، المحاسب عبدالبصير شمله، والمستشار التجاري، والمهندس أشرف أبرهرجة رئيس قطاع شرق الغربية، ومحمود القباني عضو مجلس الإدارة وممثل العاملين، ومديرو عموم الشئون التجارية، ومديرو عموم هندسات المحلة وزفتي، ومديرو الفروع، ورؤساء الإيرادات، ولفيف من العاملين بقطاع شرق الغربية.