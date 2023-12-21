الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قيمتها 5.5 مليون جنيه.. إحباط محاولة تصنيع عقاقير مخدرة بالقاهرة والجيزة

تصنيع عقاقير مخدرة
تصنيع عقاقير مخدرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصت في تصنيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها عبر شبكة الإنترنت بمحافظتي (القاهرة – الجيزة).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالي: 

ضبط (صيدلانية، صيدلي، عاطل "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وقسم شرطة الأهرام بالجيزة.. وبحوزتهم (3490 قرص مخدر - 281 لاصق مخدر - 1000 زجاجة لعقار مؤثر على الحالة النفسية -3500 قرص مؤثر - كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع - مبالغ مالية مقلدة - مبلغ مالي "متحصلات البيع" – سيارة – 5000 قرص دوائي مهرب).

ضبط (صيدلي) بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- 1230 قرص مخدر – 1430 قرص مؤثر – 5 أمبول مخدر – 49 أمبول مؤثر – 2800 كبسولة مؤثرة - كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "متحصلات البيع"- كمية من المشغولات الذهبية - سيارة).

هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ(5،500،000 جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية العناصر الإجرامية تصنيع الأقراص

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