استشاري مناعة يوصي بلقاح الإنفلونزا الموسمية لذوي الأمراض المزمنة

قال د.أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنه من طبيعة الفيروسات “التحور” وأن كورونا في مرحلة التحور السريع الآن، لكن التحورات الجديدة أقل خطورة من الفيروس الأساسي، لكنها سريعة الانتشار.

المتحورات الجديدة

أضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن متحور “جي إن وان” مثله مثل المتحورات السابقة التي أصابت الشعب المصري، وجميع أعراض هذا المتحور الجديدة ليست خطيرة على الإطلاق، لكن يمكن القول أن هذا المتحور الجديد أكثر انتشارًا عن المتحورات السابقة.

وتابع أن هذا المتحور يصيب الجهاز التنفسي العلوي أقل بكثير من المتحورات السابقة، وفي ظل وجود المناعة المجتمعية يمكن القول أن هذا الفيروس لن يمثل أي خطورة تذكر على حياة المواطنين.

اتباع إجراءات الوقاية

تابع "يجب على المواطنين اتباع إجراءات الحماية والنظافة الشخصية بعيدًا عن هذا المتحور أو غيره، حيث في ظل الأمراض التي تهاجم العالم على الجميع الاهتمام بالنظافة الشخصية قدر المستطاع".

استطرد:"مرضى السكر، الضغط، القلب، الجيوب الأنفية، ومرضى حساسية الصدر عليهم أخذ لقاح الانفلونزا الموسمية ولقاح كورونا من أجل تنشيط الجهاز المناعي خلال فصل الشتاء لتجنب الإصابة بالمتحورات الجديدة".