آية سماحة وشاهين يجتمعان من جديد في "أنا وسباعي" (خاص)

بدأت الفنانة آية سماحة ومطرب الراب شاهين تصوير مسلسل جديد يحمل اسم “أنا وسباعي”، وسيجمع بينهما ليكون التعاون الثاني لهما بعد نجاح حكاية "كاملة"، من مسلسل حدث بالفعل، المكوّن من 3 حلقات فقط، والذي يعرض حاليًا عبر قنوات "cbc".

وعلم "الدستور" من مصادره أن الفنانة آية سماحة، ومطرب الراب شاهين بدأ التصوير منذ 3 أيام مضوا، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن مسلسلات "الأوف سيزون"، ومن المقرر عرض تفاصيل المسلسل قريبًا.

عرضت أولى حلقات "حكاية كاملة” من مسلسل “حدث بالفعل”، والذي انطلق عرضه الشهر الماضي على قناتي cbc وcbc drama.

حيث حقق مسلسل “حدث بالفعل” نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، وأشاد الجمهور بحكاياته المختلفة والمأخوذة عن أحداث واقعية، واستطاع المسلسل أن يستحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد ودخل في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

تعرض “حكاية كاملة” بطولة آية سماحة من مسلسل حدث بالفعل، والحكاية مكونة من 5 حلقات فقط.

وتدور أحداث حكاية كاملة حول "حكاية كاملة" وهي فتاة من حي فقير وأسرة بسيطة، هربت من المنزل وصارت من أكبر وأشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي، لكن برغم كل نجاحها ما زالت تعاني من عقدة الطفولة التي تسبب فيها والدها، حيث تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهب ولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له.

مواعيد عرض حكاية كاملة على شاشة CBC

تعرض حكاية كاملة من الإثنين إلى السبت عبر شاشتي cbc وcbc drama.

ويعرض مسلسل حدث بالفعل على قناة cbc العامة من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما تتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

كما يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، وتتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.