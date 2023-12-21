"التنمية الصناعية" تواصل اجتماعاتها التشاورية مع التجار لتطوير منطقة شق الثعبان

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، اجتماعاتها التشاورية مع رواد صناعة الرخام والجرانيت وكبار المستثمرين بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان فضلا عن ممثلي الاجهزة الحكومية المعنية ونخبة من الخبراء والاستشاريين لبحث تطوير المنطقة ومواجهة التحديات التي تواجهها وتسخير كل الإمكانيات المتاحة للوصول إلى مليار دولار صادرات من صناعة الرخام والجرانيت.

حضر الاجتماع كل من وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، احمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، د. هدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية ودعم السياسات، محمود الجرف الخبير والاستشاري، اباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، محمد سيد راشد رئيس شعبة المحاجر، د. حسن بخيت المستشار الفني لغرفة مواد البناء، وعددا من كبار مُصنعي ومُصدري الرخام والجرانيت.

يأتي ذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان ورفع كفاءتها وتعزيز تنافسية المنتجات للمصانع القائمة من خلال تذليل كافة التحديات التي تواجه اصحاب المشروعات وتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق وتوفير كافة المقومات الخدمية واللوجستية في ظل الدعم الرئاسي للملف والمتابعة المستمرة من حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية.

وصرحت الدكتورة ناهد يوسف، أن الهيئة تستكمل دراسات تطوير المنطقة ويعدها نخبة من الخبراء وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ورواد الصناعة، بما يضمن تغطية جميع الملاحظات وتلبية مطالب الصناع بهدف تحويل المنطقة الى مدينة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت.

وتناول الاجتماع بحث سبل تذليل التحديات لأخذها في الاعتبار بالدراسة في ظل الممكنات المتاحة أو المطلوبة، مشيرةً إلى ان تطوير المنطقة يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية ككل وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية. كما أكدت على استمرار العمل لتطوير البنية التحتية للمنطقة بشكل متسارع من قبل محافظة القاهرة.

وشهد الاجتماع عددا من ممثلي الجهات الحكومية المعنية ومنها ممثل عن قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك المصرية صندوق تنمية الصادرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للمعارض، مركز الصناعات التعدينية والرخام.