الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو مصطفى يكشف أبرز التحديات فى تعاونه الأول مع الفنان عزيز عبده

الفنان والملحن عمرو
الفنان والملحن عمرو مصطفى

كشف الفنان والملحن عمرو مصطفى عن تحدياته القادمة، في تعاونه الأول مع الفنان عزيز عبده، الملقب عالميًا وعربيًا بـ 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩، مثنيًا على الأسلوب الموسيقي الذي يقدمه معه.

 عزيز عبده فنان حقيقي وساعدني بحرية العمل معه

وقال عمرو مصطفى، خلال استضافته في لقاء تليفزيوني، "سأقدم أغنياتي المقبلة أو تعاوناتي المقبلة بالأسلوب الغنائي الغربي، ولكن سأقدمه بشكل مختلف وجديد"، وأكد أن تعاونه الأول في هذا اللون سيقدمه بصوت عزيز عبده، ووصفه بالفنان الكبير المتمكن والمنتج، ووصفه قائلًا: “عزيز عبده فنان حقيقي، وساعدني بحرية العمل معه من اختيارات الموسيقى، على الرغم من أنه هو الذي اختار الأغنية وهو سيكون المنتج وسيطرح العمل على قناته الخاصة والرسمية في اليوتيوب”.

 عمرو مصطفى ملحن متميز له رؤيته الموسيقية الخاصة التي لا تشبه أحد

ومن جهته أعرب عزيز عبده عن سعادته بالتعاون القادم الذي سيجمعه مع عمرو مصطفى، وقال: “عمرو مصطفى فنان وملحن متميز له رؤيته الموسيقية الخاصة التي لا تشبه أحدًا، وأعتبر تعاوني معه إضافة لي في مشواري الغنائي”، وأضاف: “الحمد لله انتهيت من وضع صوتي على الأغنية وسأعمل جاهدًا على إنتاجها بالشكل التام، حيث تم تنفيذها ضمن أعلى مواصفات التسجيل الصوتية في الاستوديو الخاص بي في دبي، وبدأت الإعداد والتحضير من أجل تصويرها مع مخرجة لبنانية كبيرة ومتميزة إخراجيًا ولها النجاحات الكبيرة”.

هذا ويسابق عزيز عبده الوقت من أجل تصوير الأغنية وطرحها في بداية العام الجديد 2024 الذي بات على الأبواب، وأكد أنه متفائل جدًا بها لما تحمله من جماليات في الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي.
إلى جاب ذلك، حقق آخر إصدارات عزيز عبده الأخيرة من اللون الغنائي المصري بعنوان  "يا دي النور" نجاحًا كبيرًا تخطى عدد المشاهدات فيها  أكثر من 10 ملايين مشاهدة في قناته الرسمية بموقع اليوتيوب.

عمرو مصطفى عزيز عبدو 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الموسيقى الأسلوب اللقاءات مشواري الغنائي

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