الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مطروح الأزهرية" تعلن نتيجة مسابقة أوائل طلاب الابتدائية والإعدادية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، نتيجة تصفيات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (بنين - فتيات) على مستوى المنطقة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، التي أقيمت بمقر معهد بنين مطروح النموذجي، وذلك تحت رعاية الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية.

وجاءت نتائج التصفيات الختامية للبنين كالتالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية

فاز بالمركز الأول: معهد د/ عبد الحليم محمود، والحمام الإبتدائي، وفاز بالمركز الثاني معهد مطروح الإبتدائي النموذجي، بينما فاز بالمركز الثالث معهد خالد بن الوليد.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

فاز بالمركز الأول: معهد بنين عمر بن عبد العزيز، والأول مكرر  بنين مطروح النموذجي، وحصل على المركز الثاني معهد بنين مطروح، بينما فاز بالمركز الثالث معهد بنين الحمام.

وجاءت نتائج التصفيات الختامية للفتيات كالتالي:

فاز بالمركز الأول: معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، والأول مكرر معهد فتيات مطروح النموذجي، وفاز بالمركز الثاني معهد فتيات مطروح، بينما فاز بالمركز الثالث معهد فتيات الضبعة.

إدارة رعاية الطلاب منطقة مطروح الأزهرية نتيجة تصفيات مسابقة أوائل الطلاب مسابقة أوائل الطلاب مطروح

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