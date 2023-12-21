وزير الخارجية البريطانى: أهالى غزة يتعرضون للجوع ويُتركون فريسة للأمراض

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم خصوصًا مع ارتفاع معدلات الجوع وتفشي الأمراض.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن أهالي غزة يتعرضون للجوع ويُتركون فريسة للأمراض، مشيرًا إلى أن بريطانيا خصصت 75 مليون دولار في شكل مساعدات لأهل قطاع غزة.

كما أكد أن بريطانيا ملتزمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بلاده تحاول الوصول إلى اتفاق هدنة إنسانية في القطاع.