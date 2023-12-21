الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بسرقة "توك توك" بالإكراه في الجيزة

متهمين
متهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة الاستيلاء على مركبة "توك توك"، بالإكراه من قائدها والتعدي عليه وآخر وإحداث إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما، وضبط مرتكبي الواقعة بالجيزة.

وبالفحص تبيَّن أنه تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب، مقيم بدائرة قسم إمبابة، وبها سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤال نجل عم المتوفى طالب، مقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيامه بالعمل بمركبة التوك توك، ملك والده وبرفقته المتوفى، استوقفهما شخصان بدائرة مركز شرطة أوسيم وطلبا منهما توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز، وحال سيرهم بمنطقة زراعية طلب أحدهما التوقف وعقب توقفهم فوجئا بهما يقومان بالتعدى عليهما مستخدمين سكين وقطعة حديدية وزجاجة مياه بداخلها شطة، وأحدثا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وقاما بالإستيلاء على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول ومبلغ مالى ولاذا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلصهما من السكين والقطعة الحديدية المستخدمتين في الواقعة بإلقائهما بأحد المصارف العمومية، وأرشدا عن مركبة الـ"توك توك" المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية عامل، مقيم بدائرة المركز تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الجيزة منشأة القناطر

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