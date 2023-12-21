الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 1.3% زيادة في إجمالي المساحة المحصولية 2021 / 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجـهاز المركزى للتعبـئة العامة والإحـصاء الـيوم الخميس، ارتفاع إجمالى المساحة المحصـولية لـ 16.6 مليـون فدان عــام 2021 / 2022 مقـــابـل 16.4 مليــــون فــــدان عــام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 1.3٪.

المساحات المحصولية والإنتاج النباتي

ووفقًا للنشرة الـسنوية لإحـصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النبـاتى عام 2021 / 2022، بلغ إجمالى المسـاحة المنزرعة بلغ 9.7 مليون فــدان عام 2021 / 2022 مقـابل 9.6 مليون فـدان عام 2020 / 2021 بزيــادة بلغت نسبـتها 0.6 ٪.

وسجلت مساحة محصول القمح 3.418 مليـون فـــدان عام 2021 /2022 مقابل 3.419 مليون فدان عـام 2020 / 2021 بانخفاض بلـــغت نسبـتـــه 0.02٪ وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 9.6 مليــون طـن عـام 2021 / 2022 مقابـــل 9.8 مليـــون طـن عــام 2020 / 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 2.2٪.

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ارتفاع مساحة محصول الأرز

فيما بلغــت مسـاحـة محـصـول الأرز 1.2 مليون فدان عام 2021 / 2022 مقـابل 1.1 مليـون فدان عام 2020 / 2021 بزيادة بلغــت نسبـتها 4.0٪ وبلغت كمية الإنتـاج 4.3 مليون طـن عـام 2021 / 2022 مقابل 4.2 مليون طن عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 1.4٪.

وارتفعت مسـاحة محصول الطماطم 375.3 ألف فدان عـام 2021 / 2022 مقابل 356.9 ألف فدان عام 2020/ 2021 بزيــادة بلغت نسبـتها 5.2٪ وبلغـــت كمـيـة الإنتاج 6.37 مليون طن عــام 2021/ 2022 مقابـل 6.39مليـون طن عام 2020/2021 بانخفاض بلغــت نسبـته 0.3٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول الطماطم.

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وازدادت مسـاحة محصــول البطـاطس 584.8 ألــف فـــدان عــام 2021/2022 مقـابــل 502.6 ألــف فــدان عــام 2020 / 2021 بزيــادة بلغـــت نسبـتـها 16.4 ٪ وبلغـــت كميـــة الإنتــاج 7.2 مليــون طن عــام 2021 / 2022 مقابــل 6.3 مليــون طــن عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت بنسبتها 14.9٪.

أما عن محصـول البرتقــال، بلغت مساحة المحصول  344.9 ألف فدان عـام 2021/2022 مقابــل 329.7 الـف فـدان عـام 2020/ 2021 بزيادة بلغــت نسبـتها 4.6٪ وبلغـت كميــة الإنتاج 3.16 مليـــون طـن عام 2021/ 2022 مقابـل 3.17 مليـــون طـن عـــام 2020/ 2021 بانخفاض بلغت نسبـته 0.4٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض إنتاجية الفدان من محصول البرتقال.

كما بلغـت المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز 77.8 ألـف فــدان عـام 2021/2022 مقابـل 73.9 ألــف فـــــدان عــــام 2020/ 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 5.4٪ وبلغت كميـة الإنتـــاج 1.21 مليـون طـن عام 2021 / 2022 مقــابــل 1.18 مليــون طــن عام 2020 / 2021 بزيادة بلغت نسبـتها 2.3 ٪.

جهاز الإحصاء الاحصاء المساحة المحصولية محصول القمح محصول الأرز

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