الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي وتوزيع الجوائز

الجونة
الجونة

تختتم مساء اليوم، فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي "الدورة الاستثنائية" بعد أسبوع متواصل من العروض والفعاليات المختلفة وعرض عدد كبير من الأفلام في المسابقات والبرامج المختلفة بحضور عدد كبير من النجوم.

مهرجان الجونة السينمائي

وخلال حفل الليلة تُقام مراسم الاختتام على غرار حفل الافتتاح دون اللجوء للفقرات الفنية والاحتفالات الصاخبة تضامنًا مع الأشقاء في غزة ضد العدوان الذي  يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، كما تعلن لجان التحكيم المختلفة عن الجوائز التي فاز بها النجوم والصناع في المسابقات المختلفة.

ومساء أمس وقبل يوم واحد من ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، أعلنت منصة الجونة عن قائمة جوائز منطلق الجونة للعام الحالي التي يبلغ مجموعها 365 ألف دولار أمريكي.

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