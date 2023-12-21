عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يحذر من انتشار أوبئة غامضة فى غزة

قال الدكتور عبدالجليل جنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، إن تفشي وباء غامض على الأرض في غزة أمر وارد، بعد نزوح 1.8 مليون مواطن إلى منطقة هي أصلا مكتظة بربع مليون، يعني تضاعف العدد 6 مرات في منطقة محددة، وتركوا دون غذاء أو أكل.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القصف دمر البنية التحتية وتسبب في دخول مياه الصرف على مياه الشرب، ومع توقف التطعيمات للأطفال والوقاية من الأمراض فمن الطبيعي أن تظهر أمراض لم تكن موجودة.

وأوضح أن التكدس في المستشفيات بسبب زيادة الحالات، والتكدس في أماكن الإيواء بسبب البرد القارس، ممكن أن يتسبب في انتشار أمراض وأوبئة تنفسية تنشط دائما في فصل الشتاء.

استخدام الفسفور الأبيض في قصف غزة قد يؤدي لانتشار الأمراض

وأكد أن استخدام الفسفور الأبيض في القصف على غزة مع وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض دون استخراجها، قد يؤدي أيضا إلى انتشار أمراض وأوبئة لم تكن موجودة.