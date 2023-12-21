الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يحذر من انتشار أوبئة غامضة فى غزة

الهلال الأحمر الفلسطينى
الهلال الأحمر الفلسطينى

 قال الدكتور عبدالجليل جنجل، متحدث  الهلال الأحمر الفلسطيني، إن تفشي وباء غامض على الأرض في غزة أمر وارد، بعد نزوح 1.8 مليون مواطن إلى منطقة هي أصلا مكتظة بربع مليون، يعني تضاعف العدد 6 مرات في منطقة محددة، وتركوا دون غذاء أو أكل.

 وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القصف دمر البنية التحتية وتسبب في دخول مياه الصرف على مياه الشرب، ومع توقف التطعيمات للأطفال والوقاية من الأمراض فمن الطبيعي أن تظهر أمراض لم تكن موجودة.

وأوضح أن التكدس في المستشفيات بسبب زيادة الحالات، والتكدس في أماكن الإيواء بسبب البرد القارس، ممكن أن يتسبب في انتشار أمراض وأوبئة تنفسية تنشط دائما في فصل الشتاء.

 استخدام الفسفور الأبيض في قصف غزة قد يؤدي لانتشار الأمراض

وأكد أن استخدام الفسفور الأبيض في القصف على غزة مع وجود آلاف الجثث تحت الأنقاض دون استخراجها، قد يؤدي أيضا إلى انتشار أمراض وأوبئة لم تكن موجودة. 

الهلال الأحمر الفلسطيني تفشي وباء غامض غزة غذاء أو أكل توقف التطعيمات الأمراض

مواد متعلقة

16 ندوة تثقيفية تحت عنوان "حرمة الاعتداء على مال الوقف" بمساجد الإسكندرية

"القاهرة الإخبارية" تكشف سبب الطلب الأمريكى بإرجاء التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

"القاهرة الإخبارية": تصاعد وتيرة الاشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال شمال غزة

الهلال الأحمر الفلسطينى: تنسيق يومى مع مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى: جيش الاحتلال يواصل استهداف طواقمنا والمستشفيات بغزة

الهلال الأحمر الفلسطينى: توقف الخدمة الإسعافية بغزة بسبب نفاد الوقود

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى: استلمنا 100 شاحنة اليوم من معبر رفح المصرى

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن السكر: "اللى عاوز باكتة هيلاقيها"

عاجل| 8 تحديات خارجية تواجه الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الثالثة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى يحذر من انتشار أوبئة غامضة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟