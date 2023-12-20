الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: الهند وراء زيادة أسعار البصل فى السوق المصرية

علي المصيلحي وزير
علي المصيلحي وزير التموين

كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توافر اللّحوم في جميع المنافذ التموينية الثابتة والاستهلاكية بسعر 220 جنيهًا للسودانية الحية، فيما يصل سعر المجمد منها لـ160 جنيهًا للحوم البرازيلية المجمدة. 

وأشاد وزير التموين بجهود الدولة في توافر الأعلاف والذرة وطرحها في البورصة السلعية ضمن جهود الحكومة، حيث ساهم كل ذلك في تثبيت سعر اللحوم.

وأضاف أن الوزارة تساهم في حل أزمة البصل بالمشاركة على الرقابة على الأسواق، مضيفًا أن إنتاجنا فائض 100%، لكن عددًا من الدول من بينها الهند منعت تصدير المحصول، فارتفعت الأسعار عالميًا وهو ما أثر على السوق داخل مصر.

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أهمية ما يقوم به جهاز حماية المستهلك من الرقابة، مؤكدًا أن لديه آلاف الشكاوي يقوم بحلها فور تلقيها، مشددًا على أن الوزارة تشهد خلال الشهر المقبل عددًا كبيرًا من الاجتماعات مع الغرف التجارية لمناقشة جميع الإجراءات والاستعدادات الكافية لشهر رمضان، مطمئنًا المواطنين بأن السكر والزيت يكفيان 5.5 شهر وبالتالي فالاحتياطات الاستراتيجية مطمئنة.

 خلال اجتماع الحكومة اليوم

واستعرض وزير التموين الإجراءات والتحركات التي قامت بها الوزارة والأجهزة المعنية خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع أزمة السكر، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية بدأت تشهد ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق، حيث تم حتى الآن ضخ 245 ألف طن في الأسواق وهو ما أسهم في حل المشكلة وتباعًا ستستقر الأسواق.

وشدد الوزير: "لدينا احتياطي كبير في المحافظات حاليًا، ومستمرون في ضخ كميات كبيرة، خاصةً أن أول يناير المقبل سيبدأ موسم قصب السكر، وسيزيد الإنتاج بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن سعر السكر عالميًا بدأ في الانخفاض، وهذا مؤشر جيد".

وأكد المصيلحي أن هناك تعاونًا كبيرًا من الوزارات المعنية لحل هذه المشكلة: "هناك انفراجة كبيرة في مشكلة السكر، وسنستمر في الضخ بكميات كبيرة".

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أستيراد مصر اللحوم أسعار اللحوم أسعار اللحوم البرازيلية أسعار اللحوم الحمراء التابعة لوزارة التموين إجمالي المستفيدين من البطاقات التموينية

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