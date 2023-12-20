وزير فلسطينى: انقطاع الاتصالات.. ولا مناطق آمنة فى غزة

علّق الدكتور إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، على انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي وسيلة للتواصل سوى بعض الإمكانيات الفردية.

وقال وزير الاتصالات الفلسطيني في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن انقطاع الاتصالات هذه المرة جاء بسبب التخريب والدمار الذي يشهده القطاع، مؤكدًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهك كل المواثيق الدولية بقطاع الاتصالات عن قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لا توجد شوارع لكي يسير بها الناس في قطاع غزة، حيث لا تستطيع طواقم شركات الاتصالات التنقل بشكل آمن في غزة من أجل القيام بواجبها.

وتابع أن جيش الاحتلال استهدف بعض الخطوط، كما أن مخازن شركات الاتصالات تم استهدافها واحترقت العديد من المواد من قطع الغيار وغيرها.