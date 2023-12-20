الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منى مكرم عبيد: الإقبال على الانتخابات الرئاسية دلل على وعى المواطن المصرى

منى مكرم عبيد
منى مكرم عبيد

قالت الدكتورة منى مكرم عبيد، إن مبادرة حياة كريمة من أفضل المبادرات التي شهدها الوطن على مر العصور، حيث تهدف المبادرة إلى الارتقاء بمعيشة المواطن من جميع النواحي.

إنجازات مصرية 

وأكدت الدكتورة منى مكرم عبيد، خلال لقائها ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة من أهم الخطوات التي تم اتخاذها في العصر الحديث، حيث إنه في ظل هذه الكثافة السكانية المرتفعة كان لا بد من وجود عاصمة تضم الجهاز الإداري والتنفيذي في مصر.

وأضافت أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على فيروس "سي" بصورة كبيرة، وتم بناء وحدات سكنية تناسب جميع شرائح المجتمع، وهذه الوحدات السكنية الهدف منها ضمان حياة كريمة للمواطن الفترة المقبلة، وذلك من أجل التماشي مع رؤية مصر 2030.

الإقبال على الانتخابات الرئاسية 

وأشارت إلى أن الشعب المصري حرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث كان هناك إقبال غير مسبوق على اللجان داخل مصر وخارجها.

مني مكرم عبيد اي تي سي مصر جديدة انجازات السيسي الانتخابات الرئاسية

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