الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تخصص وحدة قضايا الاستثمار لتلقى شكاوى المستثمرين

هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية

حرصت هيئة النيابة الإدارية على إنشاء "وحدة قضايا الاستثمار"، لاستقبال شكاوى المستثمرين.

وتختص وحدة قضايا الاستثمار بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار، وتشمل الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

وتشمل البلاغات التي ترد من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، علاوة على التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

هيئة النيابة الإدارية وحدة قضايا الاستثمار شكاوى المستثمرين الفحص الاستثمار

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