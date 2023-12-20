وزير فلسطيني سابق: المصريون أكثر الشعوب العربية عداوة وكرهًا للاحتلال

قال د. حسن عصفور، وزير المفاوضات الفلسطيني السابق، إنه لا يتوقع على الإطلاق أن يكون هناك هدنة في فلسطين.

جرائم الاحتلال الصهيوني

أضاف عصفور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الولايات المتحدة تريد من الجميع أن يدين أفعال المقاومة الفلسطينية وأن تكون المقاومة منظمة إرهابية.

وتابع أن هناك دولا عربية أدانت حدث 7 أكتوبر والولايات المتحدة تريد أن تضع حدث 7 أكتوبر بمساواة مع جرائم الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وهذا أمر غير منطقي، حيث يقول الكثيرون إن جرائم الاحتلال في فلسطين فاقت ما حدث في الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أنه لا يجب الحديث عن مفاوضات سلام في فلسطين الآن، بل يجب الحديث بجدية عن وقف إطلاق النار سريعًا لمنع إراقة دماء الشعب الفلسطيني الباسل.

المفاوضات الصهيونية الكاذبة

وتابع "المفاوضات التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ما هي إلا مضيعة للوقت وليس لها أساس على أرض الواقع".

واستطرد: "الشعب المصري أكثر الشعوب العربية عداوة وكرهًا للكيان الصهيوني، لذا لا يستطيع أي مواطن صهيوني السير في شوارع القاهرة، حيث يمكن القول إن الشعب المصري لن يتركه على الإطلاق".